1500 salamaa yössä – tänne ukkonen iskee seuraavaksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen yllä liikkuu kaksi ukkoskuurojen rypästä.

Uudeltamaalta Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalla alueella on aamun aikana tullut sade- ja ukkoskuuroja. Ilmatieteen laitoksen mukaan päivän aikana maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Kainuussa on odotettavissa voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Lännessä on poutaisempaa.

Ukkonen on rymissyt voimalla. Meteorologi Anniina Valtonen kertoi aamulla Suomen yllä olevan liikkeellä kaksi kovaa ukkoskuurojen rypästä (alla).

– Yksi Helsingin ja Jyväskylän välillä, toinen suuntaa länsirannikkoa pitkin Ouluun. Salamahavaintoja on tullut klo 1 alkaen Suomessa liki 1 500 kpl, Valtonen tviittaa.

Hänen mukaansa kuurot liikkuvat hyvin hitaasti pohjoiseen ja koilliseen. Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosaan sekä Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savoon on Valtosen mukaan odotettavissa päivällä paikoin rankkasateita ja myös ukkospuuskia.

Suomen yllä on tällä hetkellä liikkeellä kaksi voimakasta ukkoskuurojen rypästä. Yksi Helsingin ja Jyväskylän välillä, toinen suuntaa länsirannikkoa pitkin Ouluun. Salamahavaintoja on tullut klo 1 alkaen Suomessa liki 1500 kpl. pic.twitter.com/A7K8MtcI22 — Anniina Valtonen (@AnniinaValtonen) June 18, 2020

Ukkoskuurot liikkuvat hyvin hitaasti pohjoiseen ja koilliseen (kuvan värikkäät viivat kertovat ukkoskuurojen liikesuunnan). Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosaan sekä Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savoon on odotettavissa päivällä paikoin rankkasateita ja myös ukkospuuskia. pic.twitter.com/JT6NRxUPgB — Anniina Valtonen (@AnniinaValtonen) June 18, 2020