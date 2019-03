15-vuotias tyttö vei sukunsa ISIS:n ”paratiisiin”, totuus iski Syyriassa

Nur Dhania sai lähisukulaisensa lähtemään kanssaan ISIS:n kalifaattiin Syyriaan.

15-vuotias indonesialainen koulutyttö, Nur Dhania, sai vuonna 2015 houkuteltua peräti 25 perheenjäsentään ja sukulaistaan lähtemään kanssaan ISIS-jihadistijärjestön epävirallisena pääkaupunkina tunnettuun Syyrian Rakkaan. Katuva Dhania kertoo nyt ABC:lle matkan paljastaneen karun totuuden jihadistien lupaamasta ”paratiisista”. Sittemmin takaisin kotimaahansa paennut nainen pitää perheensä houkuttelua Syyriaan karmeana virheenä.

Nur Dhania kuuli ISIS-järjestöstä ensi kertaa sedältään. 15-vuotias ei innostunut niinkään jihadista vaan ISIS:n lupaamasta utopiasta – ilmaisista asunnoista, koulutuksesta ja työstä kaikille. Tyttö onnistui houkuttelemaan vanhempansa, sisaruksensa, isoäitinsä ja joukon tätejä, setiä ja serkkuja matkustamaan kanssaan Syyriaan.

Lähtijöistä seitsemän jäi kiinni Turkissa ja käännytettiin. Loput 19 matkaajaa pääsivät kuitenkin perille Rakkaan. Totuus kalifaatista iski siellä vasten kasvoja.

Tulijat eristettiin heti toisistaan. Naiset ja tytöt pakotettiin sotkuisiin asuntoloihin, joissa ISIS-jihadistit kiersivät jatkuvasti painostamassa etenkin nuoria saapujia avioliittoon. Miehet taas vietiin leirille oppimaan sharia-lakia ja aseiden käyttöä. Perheelle annettiin lopulta oma asunto, mutta se ei juuri parantanut tilannetta.

Nur Dhania kertoo miespuolisten sukulaistensa kieltäytyneen tarttumasta aseisiin. Tämä suututti jihadistit.

– He käskivät ja pakottivat ihmisiä taisteluihin. Koraanin mukaan kaikkien ei kuitenkaan tarvitse lähteä sotaan ja jotkut saavat jäädä kotiin, Dhania toteaa.

Vuotta myöhemmin perheen tilanne oli surkea. Nur Dhanian isoäiti oli sairastunut ja kuollut, yksi hänen sedistään menehtynyt ilmaiskussa ja toinen kadonnut jäljettömiin. Dhania ja hänen jäljellä olevat sukulaisensa ja perheenjäsenensä päättivät paeta.

Nur Dhania kertoo perheensä turvautuneen salakuljettajiin. 17-henkinen ryhmä menetti matkalla kaiken omaisuutensa, mutta onnistui pääsemään kurdijoukkojen valvomalle YK:n pakolaisleirille. Indonesian viranomaiset suostuivat parin kuukauden odotuksen jälkeen järjestämään Dhanian ja hänen perheensä kotiinpaluun. Kaikki kuitenkin pidätettiin lentokentällä.

Pitkä tie

ABC:n mukaan kotiin palaavat ISIS-jihadistit ovat kuuma peruna Indonesian viranomaisille. Tiettävästi noin 800 indonesialaista on matkannut Irakiin ja Syyriaan vuoden 2014 jälkeen. Heistä noin puolet on palannut takaisin. Indonesia teki ulkomaiseen terroristijärjestöön liittymisestä laitonta vasta viime vuonna.

Valtaosa Nur Dhanian perheenjäsenistä pääsi palaamaan normaalielämään useamman viikon ”deradikalisaatio-ohjelman” jälkeen. Hänen isänsä ja kaksi setäänsä taas tuomittiin terrorismirikoksista kolmen ja puolen vuoden vankeuteen. Tuomio perustui ISIS:n koulutukseen osallistumiseen.

– He (viranomaiset) hyväksyivät, että emme ole enää vaarallisia, mutta heidän piti noudattaa lakia, Nur Dhania sanoo.

Indonesian terrorisminvastaisen BNPT-viraston entisen johtajan Ansyad Mbayn mukaan Nur Dhanian kaltaisessa tilanteessa oleville on tärkeä antaa toinen mahdollisuus.

– Kyllä, he ovat vannoneet uskollisuutta ISIS:lle, mutta heitä petettiin. Inhimillisestä näkökulmasta (on kysyttävä), kuka muu heidät hyväksyisi, jos emme me. Emme voi vain heittää heitä mereen. Etenkin kun he ovat osoittaneet katumusta, Mbay totesi vuonna 2017.

Nur Dhania kertoo vankilassa istuvan isänsä pitävän häntä vastuussa tapahtuneesta.

– Myös äitini on minulle vihainen. Sisareni sanoo joskus, että tämä kaikki on minun syytäni. Tunnen tietysti syyllisyyttä, hän toteaa.

20-vuotias nainen sanoo pitävänsä ISIS:tä nyt ”äärimmäisen julmana” ja islamin oppien vastaisena.