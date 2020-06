1,5 miljoonaa euroa pandoille, mutta ei 400 miljoonaa siirtohintoihin?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja kysyy, kuka määrittelee koronakriisin hoidon kannalta olennaiset hankkeet.

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman pitää kummallisena pääministeri Sanna Marinin (sd.) eduskunnassa torstaina esittämää näkökulmaa, jonka mukaan sähkön siirtohinnat ovat koronakriisin ulkopuolinen asia.

Heikki Vestman kysyi pääministeriltä eduskunnassa, miksi hallitus ei ole tarttunut kokoomuksen esitykseen siirtohintojen laskemisesta ja siirtää asiaa syksyyn. Heikki Vestmanin mukaan kyse on aloitteesta, josta hänen mukaansa vaikuttaisi olevan eduskunnassa laaja yhteisymmärrys.

– Korona-ajasta johtuen eduskunta on siirtynyt erityisjärjestelyihin ja salissa ei ole sen vuoksi kaikki edustajat paikalla. Siitä johtuen puhemiesneuvosto on tehnyt linjauksen, että eduskuntaan ei valtioneuvosto toisi sellaisia esityksiä, jotka eivät tähän koronakrisiin hoitoon liity ja jotka herättävät debattia, keskustelua ja kenties ristiriitoja, pääministeri Sanna Marin vastasi.

– Jos puhemiesneuvosto muuttaa linjaansa, niin hallitus on ilman muuta valmis tuomaan esityksiään myös tästä koronakriisin ulkopuolella olevasta maailmasta.

Heikki Vestman ihmettelee Twitterissä linjausta ”koronan ulkopuolisesta maailmasta”. Hän huomauttaa, että hallituksen lisätalousarviossa Ähtärin eläinpuistolle myönnetään koronan aikana ”jättiläispandojen kuluihin” 1,5 miljoonaa euroa.

Pandojen kuluja on perusteltu lisätalousarviossa koronakriisillä. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) selitti kuitenkin pandojen tukea eduskunnan käsittelyssä toteamalla, että ”lisätalousarviossa on myös normaali kevään lisäbudjetti mukana. Valtiolla on velvollisuuksia ja tehtäviä, joita pitää hoitaa koronasta riippumatta”.

– @MarinSanna katsoitte sähkön siirtohintojen kuuluvan ”koronakriisin ulkopuolella olevaan maailmaan”, Heikki Vestman sanoo.

– Missä mielestänne kulkevat kriisin ”sisäisen” ja ”ulkopuolisen” maailman rajat, kun teille pandat kuuluvat kriisin sisälle, mutta 400 milj euron ostovoiman parannus ulkopuolelle?

@MarinSanna katsoitte sähkön siirtohintojen kuuluvan "koronakriisin ulkopuolella olevaan maailmaan”. Missä mielestänne kulkevat kriisin ”sisäisen” ja ”ulkopuolisen” maailman rajat, kun teille pandat kuuluvat kriisin sisälle, mutta 400 milj euron ostovoiman parannus ulkopuolelle? — Heikki Vestman (@HVestman) June 11, 2020