14 perheenjäsenellä tartunta juhlien jälkeen, yksi kuollut

Texasilaisen perheen järjestämät juhlat ovat johtaneet ainakin 14 koronavirustartuntaan.

NBC Newsin mukaan yksi henkilö on kuollut ja toinen on edelleen teho-osastolla.

Kohtalokkaaksi muodostunut kokoontuminen järjestettiin kesäkuun 13. päivänä Dallasin kaupungissa kuukausia kestäneiden rajoitustoimien jälkeen. Tony Greenin mukaan tarkoituksena oli juhlistaa lapsenlapsen syntymää.

Juhlissa ei käytetty kasvomaskeja.

– Meistä tuntui, että pahin oli jo ohi. Paikkoja avattiin jälleen, eikä kenelläkään meistä ollut oireita, 43-vuotias Green kertoo.

Hän heräsi seuraavana päivänä huonovointisena. Greenin vanhemmat ja puoliso sairastuivat kesäkuun 15. päivään mennessä.

Koronavirus iski sairaalahoitoon joutuneen Tony Greenin keskushermostoon. Hänen puolisonsa isoäiti kuoli heinäkuun 2. päivänä sairaalassa Covid-19:n aiheuttamaan keuhkokuumeeseen.

