139 altistui koulussa – ”Etäopetukseen siirtyminen välttämätöntä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsinkiläiskoulussa siirrytään koronaviruksen vuoksi poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin.

Helsingin Kannelmäen peruskoulussa siirrytään maanantaina 7.9.2020 poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Helsingin kaupungin tiedotteen mukaan osa koulun oppilaista siirtyy etätyöskentelyyn.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja teki perusopetuslain perusteella päätöksen siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin Kannelmäen peruskoulussa ajalle 7.–11.9.2020.

Peruskoulussa on ollut koronatartuntoja, ja altistuneita oppilaita on 118. Henkilöstöstä 21 henkilöä on altistunut.

− Tilannetta arvioitiin yhdessä sosiaali- ja terveystoimialan epidemiologisen toiminnan sekä koulun rehtorin kanssa ja päädyimme siihen, että siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin ja opetukseen etäyhteyksiä hyödyntäen on välttämätöntä opetuksen turvaamiseksi, toteaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

Osa Kannelmäen peruskoulun 5.–9.-luokkalaisista vuorottelee viikon 37 lähi- ja etäopetuksen välillä. Etäopetuksessa olevat oppilaat ruokailevat koululla porrastetun aikataulun mukaisesti.

Lähiopetukseen jäävät Kannelmäen perusopetuksen 1.–4.-luokkalaiset sekä erityisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaat sekä suurin osa 5.–9.-luokkalaisista.

Korona-altistusten määrä kouluissa on syyskuun ensimmäisenä päivänä kasvanut rajusti. Torstaina julkisesti oli tiedotettu lähes 50 koulun ja oppilaitoksen koronavirusaltistuksista.

