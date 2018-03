Korea Herald: Suomalaisvirkailijasta tuli tv-julkkis

Lähetystössä työskentelevä Petri Kalliola on kysytty vieras tv-ohjelmissa.

Korea Herald -lehti kertoo Suomen Etelä-Korean suurlähetystön projektikoordinaattori Petri Kalliolan olevan nykyisin tunnettu Koreassa ja ”jättäneen jälkensä epätavallisella tavalla”.

Kalliolaa on ryhdytty käyttämään Suomen kasvoina televisiossa.

– Kun hän ei ole töissä, hänet usein nähdään television viihdeohjelmissa esittelemässä maataan korealaiskatsojille, Korea Herald kirjoittaa.

Petri Kalliola kertoo lehdelle, että hän tv-ohjelmissa näkyessäänkin työskentelee Suomen hyväksi, kaukaista maata promotessaan.

– Se on mainosta jota et voi rahalla ostaa, hän sanoo.

Petri Kalliola tuli Etelä-Koreaan vaihto-oppilaana kolme vuotta sitten eikä aio palata. Hän sanoo yllättävää muutosta tv-ohjelmien pariin hauskaksi ja jännittäväksi.

Tv-ura Koreassa alkoi Man in Black Box -ohjelmasta, jossa Kalliola esitteli, miten jäisillä teillä ajetaan.

Kielitaidon kehittyä hänestä on tullut tunnettu erityisesti Non-summit -ohjelman myötä.

Viimeisin tv-ohjelma oli nimeltään Welcome! First Time in Korea?. Sen kerrotaan olleen hitti.

Korea Heraldin mukaan heidän haastatellessaan Petri Kalliolaa kahvilassa hänet tunnistaneet ihmiset tulivat puhumaan.

– Joskus ihmiset ottavat minusta kuvia kysymättä, joka on hyvin epämukavaa. Mutta se on varmaan kuuluisuuden hinta, Kalliola nauraa.