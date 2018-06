13 vuotta, kuusi hallitusta ja viisi mallia – ”Viekää tämä nyt maaliin”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n sote-mallissa poliitikot päättäisivät, kuinka paljon käytetään yksityistä sektoria.

Eduskunta kävi tänään keskustelun sote- ja maakuntauudistuksen siirtymisestä vuodella pääministerin ilmoituksen pohjalta. Opposition puheenvuoroissa haikailtiin parlamentaarisen valmistelun perään.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) muistutti, että aika moni nykyinen kansanedustaja oli viime vaalikauden lopussa eduskunnassa, kun sosiaali- ja terveysvaliokunnassa kaatui parlamentaarisesti valmisteltu malli.

– Parlamentaarinen valmistelu ei sinänsä takaa yhteistä näkemystä. Monelle puolueelle on tärkeää, että on verotusoikeus, osalle puolueista on tärkeää valinnanvapaus, osalle maakuntien määrä, osalle joku muu asia. Siitä ei aivan helpolla yhtenäistä pakettia tule, Vehviläinen totesi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi, että kukin puolue vastaa, että sote-uudistuksen valmistelu ei vuosien aikana ole kaikilta osin ollut tyylikästä ja virheitä on tehty. Saarikko sanoi ymmärtävänsä prosessikritiikin, mutta haastoi samalla kysymällä, mikä on sosialidemokraattien malli.

– Vielä vuosi sitten totesitte: kaikki käy, jos valinnanvapauden yhtiöittäminen poistetaan. Se tapahtui. Mikä on kantanne nyt, Saarikko kysyi.

Miten voi avata markkinat maassa, jossa markkinat ovat jo auki?

Saarikon mielestä oli ilo kuulla, että ne elementit, joihin hallituksen sote- ja maakuntauudistus perustuu, saavat vihreiltä tuen. Hän sanoi kuitenkin ihmettelevänsä termiä ”markkinamalli”, jolla vasemmalta leimataan hallitusta.

– Miten voi avata markkinat maassa, jossa markkinat ovat jo auki? Miten voi avata sosiaali- ja terveydenhuollon markkinat yksityisille palveluille, jos maassamme on yli miljoona ihmistä ottanut yksityisen terveydenhuollon vakuutuksen ja monet kunnat ovat ulkoistaneet koko palvelujärjestelmänsä vailla valinnanvapautta yksityisen ja julkisen väliltä, Saarikko kysyi.

– Erittäin hyvä kysymys, kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz huusi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen sanoi, että ihmiset ovat lopen kyllästyneitä kuulemaan eduskunnassa käytävää loputonta riitelyä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä.

– Minulle tulee viestiä, että tehkää jo valmista, viekää tämä maaliin, Jokinen kertoi.

– Minulle tulee aivan toisenlaista, vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki huusi.

Isänmaallinen vaihtoehto on kaataa uudistus

SDP:n Antti Rinne sanoi, että puolue on esittänyt useita kertoja oman mallinsa.

– Ensimmäinen työ, jonka tämä hallitus teki, oli opposition syrjäyttäminen pois valmistelusta. Te olette halunneet rakentaa lehmänkaupan kokoomuksen ja keskustan välillä, maakunta- ja markkinamallin toteutuksen, ja sen takia ette ole halunneet oppositiota mukaan tähän keskusteluun, Rinne totesi.

– Isänmaallinen teko on kaataa sote-uudistus. Se on demareiden vaihtoehto, sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo lohkaisi.

Vihreiden puheenjohtajan Touko Aallon mielestä farssilta olisi vältytty, jos professoreita ja asiantuntijoita olisi kuunneltu. Aallon mielestä Sipilän hallituksen kohtalona on jatkuva väärä pelitapa.

– Nyt kysynkin pääministeriltä: voisimmeko yhdessä toteuttaa sote-uudistuksen alkuperäisten hallitusohjelmakirjausten pohjalta ja alkuperäisten uudistuksen tavoitteiden kautta, Aalto kysyi.

Myös vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi, että vaihtoehtoja on esitetty.

– Vetäkää valinnanvapausesitys pois, budjettileikkuri pois ja turvatkaa verotusoikeus, niin jatketaan keskustelua siitä, Andersson kehotti.

Rinne: Päättäjät päättävät, paljonko yksityistä käytetään

SDP:n Antti Rinne sanoi, että demareiden mielestä tilaajaa ja tuottajaa ei pidä erottaa.

– Me haluamme, että julkinen toimija on sekä järjestäjä että tuottaja. Sen jälkeen poliittisesti valitut päätöksentekijät päättävät siitä, kuinka paljon käytetään yksityistä, kolmatta sektoria, Rinne sanoi.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vastasi hallitusohjelman perään haikailleille opposition edustajille, että hallitusohjelmassa lähdettiin siitä, että julkiseen terveydenhuoltoon tehdään rakennemuutos ja sen jälkeen otetaan valinnanvapauden ja tuotannon monipuolistamisen askeleet.

– Näin me olemme juuri tehneet. Vaiheistuksella on varmistettu se, että teemme ensin julkisen puolen uudistuksen ja valinnanvapaus tulee siihen päälle.

Sipilän mukaan valinnanvapaudella vastataan siihen tarpeeseen, mikä on suurin puute.

– Tietyillä alueilla ei lääkäriin ja hoitoon pääse ja siihen pystymme vastaamaan tuotantoa monipuolistamalla, Sipilä selvitti.

Sipilä muistutti, että sote-uuditusta on yritetty tehdä 13 vuotta, kuuden hallituksen ajan ja pöydällä on ollut viisi eri sote-mallia.

– Kyllä kansalaispalaute, joka minulle tulee, on se, että viekää tämä nyt malliin, pääministeri sanoi.