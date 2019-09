11-vuotias tyttö naitettiin häissä – video

Radio Free Europe uutisoi 11-vuotiaalle iranilaismorsiamelle järjestetystä avioliitosta ja häistä.

Tytön kerrotaan olevan noin 11-vuotias, tai ehkä 9 tai 10, ja miehen vähintään kaksi kertaa hänen ikäisensä. Heidät liitettiin avioon Iranin luoteisosassa Kohgiluyehin ja Boyer-Ahmadin provinssissa.

Seremoniasta levitetty video on saanut viranomaiset ilmoittamaan avioliiton mitätöimisestä.

Pisimmässä videonauhoituksessa kuullaan uskonoppineen kysyvän morsiamelta kolmesti suostumusta. ”Äitini ja isäni suostumuksella, (tahdon)”, hän vastaa. Läsnäolijat taputtavat ja osoittavat suosiotaan.

Iranissa laillinen avioitumisikä tytöille on 13 vanhempien suostumuksella. Nuoremmat voivat avioitua vain tuomarin luvalla. Pojille laillisuusikä on 15 vuotta.

Videolle tallennetun vihkimisen avioliiton sanotaan olleen ”väliaikainen” ja virallisen avioliiton oli määrä tapahtua kuuden vuoden päästä. Iranissa tehdään vuosittain kymmeniä tuhansia lapsiavioliittoja. Vuosina 2013-17 on tilastojen mukaan avioitunut 1007 alle 10-vuotiasta tyttöä.

Bahmai, Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad Province This 11-year old girl is being temporarily wed to a grown man. Some experts say, 41,000 marriages under 15 years of age occur annually in #Iran #HumanRights pic.twitter.com/6YyaH2w36b

unfortunatly in this photo the girl is not daughter of that boy!

this is the photo of a scary marriage that the girl is just 11 years old!

in iran there's no law for marriage of children!

these marriages are opposite of human rights…#کودک_همسر #IranRegimeChange pic.twitter.com/e5cHVuGX1s

— کیان پارسی (@persiankian) September 3, 2019