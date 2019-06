10000 euroa säätiöltä – Rikkoiko SDP:n kansanedustaja vaalirahoituslakia?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Niina Malm vaikuttaa rikkoneen vaalirahoituslakia.

SDP:n kansanedustaja Niina Malm on saattanut vaalirahoitusilmoituksensa perusteella rikkoa vaalirahoituslakia eduskuntavaaleissa. Imatralta kotoisin oleva Malm sai eduskuntavaalikampanjaan vaalirahoitusilmoituksensa mukaan 10 000 euron suuruisen tuen Imatrankoskenparrassäätiöltä. Malm toimii itse säätiön varapuheenjohtajana.

Vaalirahoituslain 4 §:n mukaan ehdokas ei saa vastaanottaa eduskuntavaaleissa samalta tukijalta enempää kuin 6 000 euroa. Poikkeuksen muodostavat puoluelaissa tarkoitetut puolueet ja puolueyhdistykset.

Imatrankoskenparrasäätiön tuki on kirjattu ilmoituksessa puolueyhdistykseltä saaduksi tueksi. Kyseessä on kuitenkin Imatran Sosialidemokraatit ry:n hallitsema säätiö, joka omistaa pääosan Ay-talosta sekä muita osakkeita. Puoluelain 8 §:n mukaan puolueyhdistyksellä tarkoitetaan vain ”puolueeseen tai sen jäsenyhdistykseen niiden sääntöjen mukaan kuuluvaa yhdistystä”. Vaikka puolueyhdistys hallinnoikin säätiötä, on kyse silti erillisestä oikeushenkilöstä.

– Säätiön tarkoituksena on imatralaisen työväenperinteen vaaliminen ja sitä koskevan tutkimuksen edistäminen, sekä imatralaisten työväenjärjestöjen aatteellisen toiminnan tukeminen, säätiön kotisivuilla kerrotaan.

Säätiö sanotaan toteuttavan tarkoitustaan ”myöntämällä avustuksia, stipendejä ja apurahoja sekä harjoittamalla tiedotustoimintaa”.

Yhdistyslain asiantuntija, ministeri Lauri Tarasti korostaa Verkkouutisille, että yhtä tukijaa koskee 6 000 euron raja. Tarastin mukaan säätiön ja puolueyhdistyksen suhteella voi olla vaikutusta siihen, miten tapausta tulkitaan.

– Säätiö on tietysti oma oikeusyksikkönsä ja siinä mielessä eroaa totta kai yhdistyksestä. Tietenkin siinä on sellaista tulkinnan makua, jos se on täysin yhdistyksen käsissä edelleenkin, vaikka se onkin oma oikeushenkilönsä.

Lauri Tarastin mukaan eri tahojen välisiä suhteita voi olla monenlaisia, mutta laki on asiassa kuitenkin selvä.

– Laki lähtee siitä, että jos on oikeushenkilö, se on oma yksikkönsä.

Tarastin mukaan ”jouduttaisiin omituisiin kuvioihin”, jos puolueen tai puolueyhdistyksen hallinnoimat tahot voisivat antaa vapaasti vaalirahaa yli rajan.

Vaalirahoitukseen liittyvä mahdollinen ongelma tuli Niina Malmille itselleen yllätyksenä. Hän toteaa Verkkouutisille puhelimitse tehneensä ilmoituksen yhdessä vaalipäällikkönsä kanssa.

– Imatrankoskenparransäätiön tarkoitushan on tukea imatralaista työväenperinnettä ja -kulttuuria. Se lukee ihan säännöissä, Malm toteaa.

Hän toteaa selvittävänsä asian vaalipäällikkönsä kanssa. Malm korostaa olevansa itse vastuussa vaalirahoituksestaan.

