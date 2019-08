100 ihmistä tappanut ISIS-jihadisti pidätettiin

Irakin turvallisuusjoukot pidättivät pitkään etsimänsä terroristin.

Irakin sotilastiedustelu on pidättänyt terroristin, jonka räjäyttämä autopommi surmasi yli 100 ihmistä Khan Bani Saadin kaupungissa heinäkuussa 2015, kertoo Iraqi News.

Yli sata ihmistä loukkaantui iskussa. Isis ilmoitti olevansa iskun takana. Pommi räjähti vilkkaalla torilla, jossa ihmiset juhlivat paastokuukausi ramadanin loppua.

Yhdysvaltain puolustusministeriön alaisuudessa toimivan valvontakomission mukaan ISIS on alkanut vahvistua uudelleen Syyriassa. ISISin vahvistuminen on alkanut sen jälkeen, kun Yhdysvallat on vetänyt joukkojaan alueelta. ISIS on vahvistanut suorituskykyään myös Irakissa.

Tuoreen Raportin mukaan ISIS on onnistunut kokoamaan joukkojaan uudelleen ja ylläpitämään operaatioitaan Syyriassa ja Irakissa, koska USA:n tukemat paikalliset joukot eivät ole kyenneet pitkäaikaisiin operaatioihin useissa kohteissa.

Yhdysvaltain johtaman kansainvälisen liittouman arvion mukaan ISISillä on Syyriassa ja Irakissa 14 000–18 000 jäsentä. Arviolta noin 3 000 on ulkomaiden kansalaisia.

ISIS on menettänyt alueensa ja tukikohtansa ja luhistunut lähes kokonaan. Järjestö ei kuitenkaan ole täysin tuhottu, ja se jatkaa yhä toimintaansa hajallaan ilman yhteistä tukikohtaa. Jihadistit vaikuttavat yhä pienillä aavikko- ja vuoristoalueilla Irakin ja Syyrian syrjäisissä kolkissa ja kykenevät terroritekoihin.