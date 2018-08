10-vuotias myi keksejä kadunkulmassa, naapuri soitti poliisit

Savannah Watters ihmettelee, miksei naapuri tullut juttelemaan ensin hänelle tai äidilleen.

Yhdysvaltain Iowan Cedar Falssissa asuva 10-vuotias Savannah Watters päätti alkaa myydä keksejä kotikadullaan voidakseen ostaa vaatteita kouluun. Savannah kertoo Fox Newsille, että hänen bisneksensä sujuivat oikein hyvin, kunnes naapurit soittivat poliisille.

”Toivon, että olisin tiennyt etukäteen, koska emme tienneet mitään. Ja on niin vaikeaa uskoa, että he eivät tulleet puhumaan minulle ja äidilleni ensin”, Savannah sanoo pettyneenä.

Naapuri oli sanonut poliisille, että Savannah riskeeraa alueen lasten turvallisuuden, koska hänen keksimyyntinsä aiheuttaa liikennettä.

“Täällä on pieni tyttö, joka on myynyt keksejä ja vettä neljä viikkoa. Liikenne on tulossa siihen pisteeseen, että he käyttävät meidän ajotietämme kääntymiseen, mikä on ok, mutta he melkein osuivat tyttäreeni. Tarkoitan, että tämä alkaa lähteä käsistä”, naapuri oli sanonut poliisiaseman mukaan.

New York Postin mukaan Melissa Winberg kertoo olleensa poliisille soittanut naapuri. Winbergin kerrotaan soittaneen poliisille kolme kertaa.

”Tänne tuli liian paljon ihmisiä, joita emme tunne. Tyttäreni ajoi ajotiellämme polkupyörällä, kun auto tuli ja lähes törmäsi häneen”, Winberg sanoo.

Viranomaiset olivat sanoneet Savannahille, että hän voisi myydä keksejä, jos hän vie myyntipisteensä omalle ajotielleen.

Savannahin mukaan hänen unelmansa on avata jonakin päivänä oma leipomo. Hänen äitinsä on ammattileipuri, ja äiti auttoi tytärtään leipomaan keksit.

“Jos hänen äitinsä haluaa avata keksikaupan, on muita tapoja tehdä se kuin laittaa hänen 10-vuotias tyttärensä istumaan kadunkulmaan seitsemän tuntia päivässä”, Winberg sanoo.