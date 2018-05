10-vuotiaan tapauksessa ei tuomiota raiskauksesta – Kari Tolvanen IL:lle: Lakia pitää muuttaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mielestä rikosnimike törkeästä lapsen raiskauksesta on saatava lakiin pikaisesti.

Kokoomuksen kansanedustaja Kari Tolvasen mukaan korkeimman oikeuden ratkaisu 10-vuotiaaseen tyttöön kohdistunutta seksuaalirikosta koskeneessa asiassa osoittaa, että lakia pitää muuttaa.

KKO hylkäsi jutussa tehdyn valituslupahakemuksen ja hovioikeuden tuomio asiassa jäi voimaan. Vastaaja sai tuomion törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Syyttäjä oli vaatinut tuomiota törkeästä raiskauksesta.

– Nyt on lainvoimainen päätös olemassa ja se osoittaa, että lakia on ehdottomasti muutettava ja pikaisella aikataululla. Tämä on täysin selvää, eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari Tolvanen sanoo Iltalehdelle.

Oikeusministeriön valmistelemassa muutoksessa lakiin lisättäisiin rikosnimikkeenä ”törkeä lapsen raiskaus”. Näin paikattaisiin nykyisen lain aukkoja. Rikoksen tunnusmerkistö on vielä auki.

Kari Tolvanen toteaa uskovansa, että tällaiset ”aukkopaikat, ja minun mielestäni vääryydet” tullaan korjaamaan.