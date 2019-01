10 uhkaa – näihin kuollaan tänä vuonna

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maailman terveysjärjestön mukaan edessä on useita ihmisten henkiä uhkaavia terveyshaasteita.

Maailman terveysjärjestö WHO on listannut kymmenen globaalia terveysuhkaa vuodelle 2019:

1. Rokottamattomuus

WHO:n mukaan rokotteet estävät vuosittain jopa 2−3 miljoonaa kuolemaa. Rokotevastaisuus uhkaa järjestön mukaan tätä kehitystä. 1,5 miljoonaa kuolemaa lisää voitaisiin WHO:n mukaan välttää, jos globaali rokotekattavuus paranisi.

2. Lääkeresistentit bakteerit ja virukset

WHO:n mukaan lääkkeille vastustuskykyiset bakteerit ja virukset ”uhkaavat palauttaa meidät aikaan, jolloin keuhkokuumeen, tuberkuloosin, tippurin ja salmonelloosin kaltaisia infektioita ei voitu helposti hoitaa”.

Esimerkiksi tuberkuloosiin kuolee vuosittain 1,6 miljoonaa ihmistä. Monet potilaat joutuvat kärsimään, koska antibiootit eivät toimi.

3. Ilmansaasteet ja ilmastonmuutos

Ilmansaasteet tappavat vuosittain WHO:n mukaan seitsemän miljoonaa ihmistä. Vuosien 2030 ja 2050 välillä ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän vuosittaisten kuolemien määrää 250 000:lla.

4. Influenssapandemia

WHO uskoo maailma kohtavan uuden influenssapandemian. Epävarmaa on, koska se iskee ja kuinka vakava se on.

5. Haavoittuvien alueiden kriisit

Yli viidennes maailman ihmisistä elää kriisialueilla: konfliktien keskellä, kuivuudessa ja nälänhädässä. Tulvat ja kylmyys ovat aiheuttaneet pakolaisille lisää kärsimystä ja kuolemaa.

6. Korkean riskin taudinaiheuttajat

Ebolasta uskottiin jo päässeen eroon, kunnes vuonna 2018 ilmeni kaksi uutta tapausta Kongon demokraattisessa tasavallassa.

Ebolan lisäksi tutkijat ovat huolissaan muun muassa zikan, nipahin ja sarsin leviämisestä.

7. Tarttumattomat taudit

Taudit, jotka eivät tartu, kuten diabetes, syöpä ja sydänsairaudet, tappavat vuosittain 41 miljoonaa ihmistä. Ne ovat kaikista kuolemista 70 prosentin taustalla.

15 miljoonaa ihmistä kuolee näihin sairauksiin ennenaikaisesti 30−69 ikävuoden välillä.

8. Heikko terveydenhuolto

WHO:n mukaan sellaisten alueiden asukkailla, joille on tarjolla heikko ensisijainen terveydenhuolto, ovat merkittävässä terveydellisessä uhassa.

9. Denguekuume

Denguekuume on hyttysten levittämä sairaus, joka on WHO:n mukaan ollut kasvava uhka vuosikymmenten ajan. Arvioiden mukaan 40 prosenttia maailmanväestöstä elää denguekuumeen uhan alla.

390 miljoonaa infektiotapausta tavataan vuosittain. Sairauden saaneista 20 prosenttia kuolee.

10. HIV

HIVin hoidossa on tehty merkittäviä edistysaskeleita, ja tällä hetkellä 22 miljoonaa ihmistä saa hoitoa sairauteen.

HIViin ja AIDSiin kuolee vuosittain kuitenkin yhä lähes miljoona ihmistä.