Outi Mäkelä: 02022020 haastaa lukutaitoon

Outi Mäkelä on Nurmijärven kunnanjohtaja ja entinen kokoomuksen kansanedustaja.

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lukeminen kamppailee monien haasteiden puristuksissa.

Helmikuun toinen päivä 2020 tulee kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun julkaistiin Suomen, ehkäpä maailman tunnetuinkin kuvaus lukemaan oppimisen vaikeudesta ja merkityksestä yhteiskunnan täyskelpoisen jäsenyyden kannalta. Seitsemän veljestä toi vuonna 1870 suomalaiseen kirjallisuuteen uuden lajin, romaanin, minkä vuoksi Aleksis Kiven syntymäpäivänä liputetaan myös suomalaisen kirjallisuuden kunniaksi.

Seitsemän veljestä saattaa äkkiseltään kuulostaa pölyttyneeltä, mutta kannattaa miettiä toinenkin tovi ja haastaa itsensä asian äärelle. Veljekset, heidän sattumuksensa, romaanin opit, sanonnat, kieli ja henki ovat kietoutuneet erottamattomaksi osaksi kulttuuriamme. Nyt Seitsemän veljeksen 150-vuotisjuhlavuotena nousee ajassa ja yhteiskunnassa esiin romaanin perimmäinen kysymys – yhteiskuntaan sopeutuminen ja yhteiskunnan täyskelpoinen jäsenyys ja lukutaidon merkitys siinä.

Lukutaito on ajassamme monin tavoin esillä – erityisesti lasten ja nuorten lukutaidon haasteiden kautta. Mutta – lukutaito ei 2020 tarkoita vain ”abc-kiriaa” tai länsimaisten aakkosten hallitsemisen taitoa, vaan myös digitaalisen viestinnän lukutaitoa ja pirstoutuvien alojen erityissanaston – kuten hallinnon tai vaikkapa markkinoinnin kielen – hallitsemista ja ymmärtämistä.

Juhlavuoden kantavaksi teemaksi on perusteltua nostaa lasten ja nuorten lukutaito sekä yleisen lukuinnon ja lukutaidon lisääminen. On sitten kyse vaikkapa lääkepakkausten ohjeista, rahastosijoittamisen terminologiasta, verottajan ohjeista tai vanhempainrahahakemuksen täyttämisestä, konkretisoituu helposti se, minkälaisia ovat tämän päivän lukutaitovaatimukset yhteiskunnan täysikelpoisen jäsenyyden näkökulmasta.

Meillä on Lukuliike, Aleksis Salusjärvi, monenlaisia lukuhaasteita ja kampanjoita. Lukeminen on monella tavoin nouseva trendi. Lukemisesta on tullut entistä saavutettavampaa erilaisten sähköisten sovellutusten ja äänikirjojen sekä lainsäädännön kautta. Ja samaan aikaan lukeminen kamppailee monien haasteiden puristuksissa.

Meidän tulisikin nyt kääntää kysymys siitä mitä yhteiskunta voi tehdä John F. Kennedyä mukaillen siihen, mitä minä voisin tehdä. Miten voisimme lisätä kiinnostusta lukemiseen? Miten voisimme innostaa ihmisiä kielen ja sanojen pariin? Miten tuottaisimme luettavampaa ja ymmärrettävämpää tekstiä? Miten madaltaisimme kynnystä siihen, että kaikki voisivat kokea täysivaltaista jäsenyyttä yhteiskunnassamme?

Numerosarja 02022020 on sinällään kuin lahja käärepaperissa, mutta Nurmijärven kunta Seitsemän veljeksen kotikuntana ja Aleksis Kiven Seura haastavat kaikki paketoimaan juhlavuoteen sisältöä. Juhlavuoden suojelijana toimii presidentti Tarja Halonen ja yhteistyökumppaneina ovat jo tällä hetkellä Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Äidinkielen opettajain Liitto, Lukuliike, Suomi-koulujen tuki ja Lapinlahden Lähde. Nurmijärven kunta itse ottaa vuodesta kaiken irti. Seitsemän veljestä -näytelmää esitetään Samuli Reunasen ohjaamana Taaborinvuorella ja Red Nose Companyn toimesta. Näyttelyissä on nähtävillä Mauri Kunnaksen Seitsemän koiraveljestä -kirjan kuvitussuurennoksia ja Erkki Tantun alkuperäiskuvituksia. Seitsemää veljestä luetaan lukumaratonina, kirjastoissa pidetään nuorille sanataidetyöpajoja ja paljon paljon muuta.

Haaste on heitetty!

Outi Mäkelä Outi Mäkelä on Nurmijärven kunnanjohtaja ja entinen kokoomuksen kansanedustaja.