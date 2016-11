Merijalkaväki rakensi aavekaupungin ja pommitti sitä - mahtava ilotulitus

U.S. Marine Corps Lance Cpl. Danny Gonzalez

Yodaville on rakennettu muistuttamaan Lähi-idän kyliä.

Kuvasarjassa on ikuistettu erilaista tulitusta Arizonaan rakennetun Yodavillen yllä. Kuvat on julkaissut muun muassa The Aviationist.

Harjoituksessa merijalkaväen helikopterit käyvät Yuman kaupungin lähelle pystytetyssä aavekaupungissa kohteiden kimppuun.

Aavekaupunki on rakennettu samanlaiseen maastoon ja samanlaiseksi kuin realistiset kohteet Lähi-idässä ja Aasiassa ei Irakissa, Syyriassa ja Afganistanissa ovat.