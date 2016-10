Ban Ki-moon: Pariisin ilmastosopimus tulee voimaan marraskuussa

Yli 200 valtion neuvottelema Pariisin ilmastosopimus, jonka tavoitteena on rajoittaa päästöjä ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi, tulee voimaan marraskuussa. YK ilmoitti keskiviikkona, että sopimus oli saavuttanut vaadittavan kattavuuden, jotta se voi tulla muodollisesti voimaan.

Pariisin sopimuksen voimaantulo on edellyttänyt, että sopimuksen ratifioi vähintään 55 sopimusosapuolta ja että ratifioineiden maiden osuus kasvihuonepäästöjen yhteismäärästä on vähintään 55 prosenttia.

EU-parlamentti hyväksyi tiistaina Pariisin ilmastosopimuksen ratifioinnin äänin 610 puolesta, 38 vastaan ja 31 tyhjää. Kummankin voimaantulon ehdon katsotaan nyt täyttyneen.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin mukaan sopimus tulee voimaan 4. marraskuuta.

Pariisin ilmastosopimuksen tarkoituksena on rajoittaa maapallon keskilämpötilan lämpeneminen niin, että sen kasvu ei ylittäisi kahta celsiusastetta suhteessa keskilämpötilaan, joka maapallolla oli ennen teollista aikakautta. Sopimus sisältää yksilöllisiä kansallisia rajoitteita päästöjen kitkemiseksi, mutta rajoituksia ei pidetä riittävinä tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Maailman johtajat toivovatkin, että rajoitteita voidaan sopimuksen puitteissa kiristää lisää tulevien vuosien aikana.

Sopimus ei velvoita maita kirjaamaan lakiin päästötavoitteitaan tai tekemään muita toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. The Wall Street Journalin mukaan tämä olisi Yhdysvalloissa vaatinut todennäköisesti senaatin vahvistuksen, jota Barack Obama ei luultavasti olisi saanut.

Obama sanoi keskiviikkona, että maailma on saavuttanut historiallisen hetken.

Sen sijaan sopimus velvoittaa maita julkaisemaan tavoitteensa ja raportoimaan päästöistään.

‒ Jos katsomme Pariisin sopimukseen sisältyviä sitoumuksia, historia voisi katsoa sen planeettamme käännekohdaksi. Tämä antaa meille mahdollisuuden pelastaa ainoa maapallomme, joka meillä on, Obama sanoo.

Yhdysvalloissa moni republikaanipoliitikko on vastustanut ilmastosopimusta ja sanonut sen olevan tuhoisa USA:n taloudelle. Republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump on sanonut, että jos hänestä tulee USA:n presidentti, osallistuminen ilmastosopimukseen perutaan. Demokraattien Hillary Clinton on sanonut tukevansa Pariisin sopimusta.