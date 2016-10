António Guterres nimitettiin YK:n pääsihteeriksi

Turvallisuusneuvosto päätti sisäisten äänestystensä jälkeen suosittaa YK:n yleiskokoukselle António Guterresin nimittämistä YK:n pääsihteeriksi. Yleiskokous hyväksyi Guterresin nimittämisen päätöslauselmalla torstaina. Hän aloittaa tehtävässä ensi vuoden alussa.

Guterresilla on pitkä kokemus sekä YK:sta pakolaispääkomissaarina (2005-2015) että kansainvälisestä politiikasta entisenä pääministerinä. Pakolaispääkomissaarina Guterres nautti jäsenmaiden vahvaa luottamusta.

Ulkoministeri Timo Soini (ps.) mukaan Suomen ensisijaisena tavoitteena oli saada valituksi pätevä ja vahva pääsihteeri.

– Guterresin myötä tämä toteutuu. Pätevyyden ohella Suomi on ottanut kantaa naispääsihteeriyden puolesta. Sukupuolta vielä olennaisempaa on kuitenkin se, kuinka tarmokkaasti uusi pääsihteeri ajaa sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista kaikessa YK:n toiminnassa. Odotuksemme on, että Guterresin alaisuudessa naisten määrä YK:n johtotehtävissä lisääntyy, hän sanoo.

Soinin mukaan valintaprosessi on kaiken kaikkiaan ollut aiempaa avoimempi, minkä eteen Suomikin on tehnyt töitä.

– YK:n yleiskokouksen kuulemismenettely sekä turvallisuusneuvoston koeäänestykset osoittivat alusta saakka Guterresin olevan vahvin ehdokas jäsenmaiden keskuudessa. Myös turvallisuusneuvosto osoitti pääsihteerin valinnassa olosuhteisiin nähden harvinaista ja tervetullutta yksimielisyyttä. On tärkeää, että tulevalla pääsihteerillä on koko YK:n jäsenkunnan luottamus, Soini toteaa.