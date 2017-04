Yhdysvaltojen jättipommi-iskussa kuoli paljon enemmän ISIS-terroristeja kuin luultiin

Yhdysvaltojen pommi-iskussa kuolleiden ISIS-taistelijoiden määrä on noussut. Iskussa kerrottiin ensin kuolleen 36 terroristia, mutta todellinen luku on afgaanilähteiden mukaan jopa 94. Asiasta kertoo CNN.

– Tiimimme on alueella ja he tekevät raivaustöitä, joten kuolleiden määrä voi vielä muuttua, kun he löytävät lisää ruumiita, Afganistanin puolustusministeriön tiedottaja Dawlat Waziri sanoo.

Yhdysvallat käytti iskussa GBU-43/B Massive Ordinance Air Blast bomb (MOAB) -pommia. Ydinaseita lukuun ottamatta MOAB on maailman tuhovoimaisin pommi.

– Tämä oli oikea ase oikeaa kohdetta vastaan, perusteli USA:n Afganistanissa olevien joukkojen komentaja, kenraali John Nicholson lehdistötilaisuudessa CNN:n mukaan.