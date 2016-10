Hillary Clintonin ja Donald Trumpin lukemat nyt – voittaja ratkeaa muutamassa osavaltiossa

Merkittävät tiedotusvälineet ovat kertoneet ennakkoäänestyksen alettua useissa osavaltioissa, että demokraattien presidenttiehdokas Hillary Clinton menestyisi poikkeuksellisen hyvin. Osavaltiokohtaiset tiedot eivät kuitenkaan tue väittämää yksioikoisesti, vaikka Clintonilla onkin etulyöntiasema.

Vaalit ratkaistaan muutamassa vaa'ankieliosavaltiossa. Voittaakseen presidenttiehdokkaan on saatava osavaltioista yhteensä vähintään 270 valitsijamiestä. Pääsääntöisesti yhden osavaltion kaikki valitsijamiehet äänestävät osavaltiossa eniten ääniä saanutta ehdokasta.

Viidestäkymmenestä osavaltiosta ainakin neljässäkymmenessä tulos on suurella todennäköisyydellä etukäteen selvä.

Keskeisiä vaa'ankieliosavaltioita näissä vaaleissa lienevät Ohio, Pohjois-Carolina, Florida, Arizona ja Nevada.

Jos republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump mielii voittaa, hänen olisi noustava ykköseksi kaikissa viidessä edellä mainitussa osavaltiossa. Sen lisäksi hänen on kyettävä voittamaan esimerkiksi jokin suurten järvien lähellä sijaitsevista ruostevyöhykkeen osavaltioista. Esimerkiksi Pennsylvaniassa Trump ei ole kaukana Clintonin kannatuksesta.

Ennakkoäänestykset ovat useissa osavaltioissa jo alkaneet. Niiden perusteella voi tehdä varovaisia tulkintoja äänestäjien käyttäytymisestä suhteessa viime vaaleihin. Niiden perusteella ei kuitenkaan voi tehdä pitkälle meneviä tulkintoja lopputuloksesta.

Yhdysvalloissa kaikkien äänestäjien on rekisteröidyttävä. Samalla ilmoittaudutaan useimmissa osavaltioissa republikaanien, demokraattien tai jonkun muun puolueen kannattajaksi tai sitoutumattomaksi äänestäjäksi.

Moni osavaltio ilmoittaa kertoessaan ennakkoäänestystilastoista, kuinka suuri osa ennakkoon äänensä antaneista on republikaaneja ja kuinka suuri osa demokraatteja.

Menestys tasaista

Floridan yliopiston apulaisprofessori Michael P. McDonald on arvioinut viime viikolla ennakkoon annettujen äänten jakaumaa eri osavaltioissa.

* Ohio ei kerro julkisuuteen ennakkoon äänestäneiden puoluekantaa. Ohion vaaliviranomaiset kuitenkin erottelevat ennakkoon annetut äänet alueittain.

Ohiossa äänestysaktiivisuus on pudonnut selvästi demokraattien vahvimmilla äänestysalueilla. Cuyahogassa Clevelandissa äänestyslipukkeita on tilattu 17,7 prosenttia vähemmän kuin viime presidentinvaaleissa. Franklinissä Columbuksessa ennakkoäänestyslipukkeita on tilattu 10,3 prosenttia vähemmän kuin viime presidentinvaaleissa. Sen sijaan neljässäkymmenessäyhdeksässä Ohion piirikunnassa ennakkoäänestys on kasvanut 5,1 prosenttia.

Ohiossa republikaanien presidenttiehdokkaalla Donald Trumpilla on niukka yhden prosenttiyksikön etumatka demokraattien Hillary Clintoniin RealClearPoliticsin kasaamassa eri mielipidemittausten keskiarvossa.

Vuoden 2012 vaaleissa demokraattien Barack Obama sai Ohiossa eniten ääniä ja valitsijamiehet taakseen.

* Pohjois-Carolinassa henkilökohtainen ennakkoäänestys alkoi viime torstaina. Kirjeääniä on voinut lähettää jo aiemmin. Republikaaneissa ennakkoäänestysaktiivisuus on 13 prosenttia pienempi kuin vuonna 2012. Demokraattien ennakkoäänestysaktiivisuus on pudonnut 5,7 prosentilla suhteessa neljän vuoden takaiseen. Aiemmin demokraattien ennakkoäänestysaktiivisuus oli kasvanut Pohjois-Carolinassa vaaleista toiseen.

Puoluekantaansa kertomattomien ennakkoäänestäjien määrä on kasvanut 28,6 prosentilla neljän vuoden takaiseen verrattuna. McDonald arvioi, että tämä joukko saattaa kallistua Trumpin puoleen, koska riippumattomien äänestäjien ikäjakauma näyttäisi kallistuvan vanhempiin äänestäjiin.

Neljä vuotta sitten Pohjois-Carolinan voitti republikaanien presidenttiehdokas Mitt Romney. Pohjois-Carolinassa Clintonilla on RealClearPoliticsin mukaan keskimäärin kahden prosenttiyksikön etumatka Trumpiin nähden.

* Floridassa kirjeäänestysmäärät ovat kasvaneet huomattavasti vuoteen 2012 nähden. Vuonna 2012 republikaaneilla oli kirjeäänestyksessä 5,3 prosenttiyksikön etumatka demokraatteihin nähden. Tänä vuonna etumatka oli viime lauantaina 1,6 prosenttiyksikköä. Tämä ei kuitenkaan vielä kerro koko totuutta, koska kuten muissa osavaltioissa, ennakkoäänestysinnostus selviää vasta, kun varsinainen henkilökohtainen ennakkoäänestysmahdollisuus käynnistyy kirjeäänestyksen lisäksi. Ennakkoäänestys käynnistyi Floridassa maanantaina.

Vuonna 2012 Floridan voitti Obama. Nyt Clintonilla on 1,6 prosenttiyksikön keskimääräinen etumatka Trumpiin nähden RealClearPoliticsin kasaamien mielipidemittausten keskiarvon mukaan.

* Nevadassa ennakkoäänestys alkoi vasta viime lauantaina, eikä koko osavaltiosta ole käytettävissä vielä dataa, jota voisi vertailla edellisiin presidentinvaaleihin. RealClearPoliticsin mielipidemittausten keskiarvon mukaan Clinton johtaa osavaltiossa 3,6 prosenttiyksikön kaulalla Trumpiin. Nevadassa voitti neljä vuotta sitten Obama.

* Arizonassa demokraattiäänestäjät ovat niukasti republikaaniäänestäjiä edellä. Demokraattisia ennakkoäänestäjiä on 70 prosenttia enemmän kuin neljä vuotta sitten. Ennakkoon äänestäneiden republikaanien määrä on kasvanut 37 prosenttia. Toisaalta, samoin kuin Pohjois-Carolinassa, myös Arizonassa puoluekantansa ilmoittamatta jättäneiden äänestäjien määrä on kasvanut huomattavasti, 58 prosenttia, mikä sisältää tietyn yllätysmomentin.

RealClearPoliticsin kasaamien mielipidemittausten keskiarvon perusteella Clinton johtaa Arizonassa Trumpia 1,5 prosenttiyksikön kaulalla. Vuonna 2012 Arizonassa kärkisijan otti Romney.

Vaa'ankieliosavaltioiden ennakkoäänestysaktiivisuuden perusteella on mahdotonta sanoa, kummalla ehdokkaista on etumatka. Tilanne näyttää varsin tasaiselta.

Säännöt vaihtelevat osavaltioittain

Ennakkoäänestykset ovat nyt käynnistyneet Yhdysvalloissa niissä osavaltioissa, joissa se on mahdollista. Osassa osavaltioista ennakkoäänestys on ollut käynnissä jo useita viikkoja.

Presidentinvaalien äänestyssäännöt vaihtelevat osavaltioittain. Pääosin ennakkoäänestys on sallittua. Toisissa osavaltioissa ennakkoäänestys onnistuu vain perustellusta syystä, jolloin sitä kutsutaan poissaoloäänestykseksi.

Useissa osavaltioissa on yleistynyt ennakkoäänestys, joka ei edellytä syyn kirjaamista. Joka vaaleissa ennakkoäänestämisen suosio on kasvanut. Neljän vuoden takaisissa presidentinvaaleissa jo 32 prosenttia ihmisistä äänesti ennakkoon.

Demokraatit ovat äänestäneet ennakkoon ahkerammin kuin republikaanit.

Vaalipäivä on 8. marraskuuta 2016.