USA valitsee presidentin – seuraa näitä osavaltioita

Yhdysvallat on valinnut tiistaina maalle 45. presidenttinsä.

Pääehdokkaat ovat Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Hillary Rodham Clinton (demokraatti) sekä kiinteistökehittäjä Donald J. Trump (republikaani). Lisäksi ehdolla on lukuisa joukko pienpuolueiden ehdokkaita.

Yhdysvaltain presidentti valitaan valitsijamieskokouksessa, johon jokaisesta osavaltiosta valitaan asukasluvun mukainen määrä edustajia. Suurin osavaltio valitsijamiesten määrässä on Kalifornia 55 valitsijamiehellä. Yhteensä valitsijamiehiä on 538 ja voittoon tarvitaan siten 270 valitsijamiestä.

Nebraskaa ja Mainea lukuun ottamatta osavaltiossa eniten ääniä saanut saa taakseen kaikki osavaltion valitsijamiehet. Suurimmassa osassa osavaltioista voittajapuolue on käytännössä etukäteen selvä, kun äänestäjät äänestävät vaaleista toiseen selvällä äänten enemmistöllä joko republikaanien tai demokraattien ehdokasta.

Presidentinvaali ratkeaa siksi niin sanotuissa vaa'ankieliosavaltioissa, joissa ehdokkaat ovat mielipidemittausten perusteella likimain tasoissa.

Keskeisiä vaa'ankieliosavaltioita näissä vaaleissa ovat Ohio, Pohjois-Carolina, Florida, Nevada, Colorado ja New Hampshire. Mahdollisia vaa'ankieliosavaltioita ovat myös Michigan, Virginia, Pennsylvania, Minnesota, Wisconsin, Iowa, New Mexico ja Arizona.

Itärannikon äänestyspaikat avautuivat kello yhdeltä iltapäivällä Suomen aikaa ja ensimmäiset äänestyspaikat sulkeutuvat kello kahdelta aamuyöstä keskiviikkona. Silloin alkaa tulla myös ensimmäisiä tuloksia ääntenlaskennasta.

Ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa muun muassa Virginiasta, Georgiasta, Indianasta, Kentuckysta, Etelä-Carolinasta ja Vermontista. Nämä osavaltiot ovat Virginiaa ja Vermontia lukuun ottamatta olleet vahvoja republikaanien kannatusalueita.

Vaa'ankieliosavaltioista tuloksia alkaa tulla tässä järjestyksessä:

* Virginia (02.00 alkaen)

* Florida (vain osa osavaltiosta, 02.00 alkaen)

* Pohjois-Carolina (02.30 alkaen)

* Ohio (02.30 alkaen)

* Florida (loput osavaltiosta, 03.00 alkaen)

* Pennsylvania (kello 03.00 alkaen)

* Colorado (kello 04.00 alkaen)

* Michigan (kello 04.00 alkaen)

* Minnesota (kello 04.00 alkaen)

* Wisconsin (kello 04.00 alkaen)

* New Mexico (kello 04.00 alkaen)

* Iowa (kello 05.00 alkaen)

* Nevada (kello 05.00 alkaen)

* Arizona (kello 05.00 alkaen)

Kolmen aikaa yöllä alkaa tulla tuloksia useista itärannikon osavaltioista, jotka ovat perinteisesti olleet vahvasti demokraatteihin kallellaan.

Keskeinen seurattava kello kolmen jälkeen on Florida, joka valitsee 29 valitsijamiestä.

Pennsylvania on kuudessa edellisessä presidentinvaalissa mennyt demokraattien ehdokkaalle. Osa mielipidetiedusteluista on viime päivinä osoittanut tilanteen olevan melko tasoissa. Pennsylvania valitsee 20 valitsijamiestä.

Seuraa näitä

Jos Hillary Clinton voittaa alkuvaiheessa Floridassa, Pohjois-Carolinassa tai Ohiossa, hän on lähellä voittaa koko vaalin. Tällöin vaalin tulos selviäisi jo varhaisessa vaiheessa.

Donald Trumpin mahdollinen matka voittoon voi olla pidempi. Hänen olisi voitettava aluksi Floridassa, Pohjois-Carolinassa ja Ohiossa. Jos hän voittaa edellä mainituissa osavaltioissa, hänen on yhä voitettava esimerkiksi Iowassa ja New Hampshiressa sekä sen jälkeen tehtävä merkittävä läpimurto esimerkiksi Michiganissa, Pennsylvaniassa tai Minnesotassa. Lopulta Trumpin olisi voitettava mahdollisesti Coloradossa ja/tai Nevadassa.

Mielenkiintoinen seurattava on Utah, josta tietoja alkaa tulla vasta kello viideltä aamulla Suomen aikaa. Osavaltio on republikaanien vahvaa kannatusaluetta, mutta osavaltiossa on ehdolla itsenäisenä ehdokkaana kilpaileva republikaanitaustainen Evan McMullin, joka on ollut kannatusmittauksissa toisena Trumpin jälkeen. McMullinilla on teoreettiset mahdollisuudet voittoon vain Utahin osavaltiossa, millä voi olla merkitystä vain tilanteessa, jossa Trump ja Clinton ovat lähes tasoissa.

Jos tulos ei ole tasainen, voi vaalin voittaja olla tiedossa kello kuuden-seitsemän aikaan aamulla Suomen aikaa.

Vuoden 2000 vaaleissa Floridan äänten selvittelyä ja laskua jatkettiin oikeusasteiden päätösten myötä joulukuulle.

Yhdysvalloissa valitaan tiistaina myös 34 senaattoria satapaikkaiseen senaattiin ja kaikki 435 edustajaa edustajainhuoneeseen. Tällä hetkellä sekä senaatissa että edustajainhuoneessa on republikaanienemmistö.

Lisäksi tiistaina valitaan 12 osavaltioiden kuvernööriä, ja järjestetään useita paikallistason vaaleja.

Tuleva presidentti astuu virkaansa 20. tammikuuta 2017.