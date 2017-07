Kansainvälinen sopimus kieltää ydinaseet, mutta ydinasevaltiot eivät ole mukana

AFP PHOTO / KCNA VIA KNS

Ydinaseet kieltävä sopimus on tänään hyväksytty YK:ssa, uutisoi The New York Times. Sopimusneuvotteluihin osallistui 130 maata YK:n 192 jäsenmaasta. Neuvotteluihin osallistuneista valtioista vain Alankomaat äänesti neuvottelutulosta vastaan.

Suomi ei ollut mukana neuvotteluissa. Neuvotteluissa ei myöskään ollut mukana yhtään ydinasevaltiota. Maailmassa on tällä hetkellä yhdeksän valtiota, joilla on ydinaseita.

Maailman suurin ydinasevalta Yhdysvallat kritisoi koko sopimusneuvotteluita.

– Meidän täytyy olla realistisia, maan YK-suurlähettiläs Nikki Haley sanoi.

Sopimus on avoin allekirjoituksille syyskuun lopussa järjestettävässä YK:n yleiskokouksessa.