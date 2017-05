Video: Huippusalainen sukkula palasi kahden vuoden avaruusmatkalta - kolme teoriaa tarkoituksesta

The Aviationistin mukaan salaperäisestä miehittämättömästä USA:n ilmavoimien avaruuskoneesta on kolme teoriaa.

Ensimmäisen mukaan X-37B toimii avaruusaseiden mahdollistajana. Alus sisältäisi toisen aluksen, joka voitaisiin lähettää liikkeelle lähellä kohdettaan. Useat asiantuntijat ovat tyrmänneet teorian.

Toisen, uskottavimpana pidetyn teorian mukaan alus kerää tietoa. Kyse olisi viestintä- ja kommunikaatiosatelliittien signaalitiedustelusta tai esimerkiksi maan pinnan kartoittamisesta.

Kolmas ja The Aviationistin mukaan vähiten todennäköinen teoria on, että kyseessä on tutkimusprojekti. Tämän vaihtoehdon mukaan X-37B testaisi satelliitteja ja niiden huoltoa avaruudessa.