WWF: Belizen hallitus ei ole täyttänyt lupauksiaan koralliriutan suojelusta

Belizen koralliriutta on läntisen pallonpuoliskon laajin koralliriutta ja Unescon maailmanperintökohde. WWF:n tuoreen arvioinnin mukaan riuttaa uhkaavat merellä tapahtuva öljynporaus ja rannikoiden rakentaminen. Vain noin kilometrin päässä maailmanperintökohteesta tehtiin viime syksynä seismisiä kokeita.

Belizen hallitus lupasi vuonna 2015 Unescolle, että suojelutoimenpiteet on toteutettu joulukuuhun 2016 mennessä.

– Siitä on nyt seitsemän kuukautta, eikä Belize ole vieläkään täyttänyt lupauksiaan koralliriutan suojelusta. Tämä ainutlaatuinen ekosysteemi, joka on elintärkeä sekä alueen luonnolle, että taloudelle, on yhä uhattuna. Vaadimme Belizen hallitukselta välittömiä toimia riutan suojelemiseksi tulevia sukupolvia varten, toteaa WWF Belizen riuttatutkija Nadia Bood järjestön tiedotteessa.

Belizen koralliriutta on WWF:n mukaan noin 1 400 lajin elinympäristö. Unesco tunnusti alueen ainutlaatuisen merkityksen maailman luonnolle vuonna 1996. Suojelutoimien riittämättömyyden takia Belizen koralliriutta siirrettiin vaarantuneiden maailmanperintökohteiden listalle vuonna 2009.

WWF:n arvioinnissa havaittiin, että maailmanperintökohteen ja sen puskurialueiden sisäpuolella tapahtuvan öljynporauksen ja -tuotannon kieltävän lainsäädännön valmistelu ei ole edistynyt huolimatta hallituksen vuonna 2015 julistamasta toimenpidekiellosta. Myös julkisen vallan omistuksessa olevan maan myynnin kieltävä lainsäädäntö puuttuu maailmanperintökohteella edelleen.

– Sekä koralliriutta että Belizen asukaat ansaitsevat tekoja sanojen sijaan. Hallituksen on osoitettava, että se aikoo vakavissaan suojella Belizen koralliriutan lainsäädännöllä, joka kieltää sekä öljynporauksen että maanmyynnit. Hallituksen on kuunneltava maansa kansalaisia ja niitä 400 000 ihmistä, jotka jokin aika sitten vaativat allekirjoituksellaan koralliriutan nykyistä parempaa suojelua, Bood vaatii.

Yli puolet Belizen 190 000 asukkaasta on WWF:n mukaan taloudellisesti riippuvaisia koralliriuttoihin kytkeytyvästä turismista ja kalastuksesta. Näiden elinkeinojen ja tutkimustoiminnan tuomien tulojen arvioidaan käsittävän noin 15 prosenttia Belizen bruttokansantuotteesta.