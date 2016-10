WikiLeaks väittää: Julian Assange yritettiin lavastaa pedofiiliksi ja Venäjän vakoojaksi

Huhut WikiLeaksin Julian Assangen sekaantumisesta pedofiliaan lähtivät leviämään tiistaina, kun demokraatteihin kallellaan oleva blogisivusto Daily Kos kertoi epäilyistä. Samalla epäilykset alkoivat levitä Twitterissä. Myöhemmin Daily Kos veti juttunsa pois.

WikiLeaks julkaisi myöhään tiistai-iltana tiedotteen, jossa se kertoi juonesta, jolla Julian Assangelle yritettiin virittää ansa.

WikiLeaksin mukaan deittipalvelu nimeltään ToddAndClare (T&C) lähestyi WikiLeaksia ensi kertaa jo toukokuussa ja kertoi, että Venäjän hallinto oli ottanut heihin yhteyttä.

Syyskuun alussa T&C lähetti Assangen ruotsalaiselle lakimiehelle sähköpostin, jossa Assangelle tarjottiin miljoonaa dollaria esiintymisestä T&C:n sivustolla. Myöhemmässä sähköpostissa T&C ilmoitti, että miljoona dollaria ovat peräisin Venäjän hallitukselta.

Myöhemmin syyskuussa Assangen edustaja vastasi T&C:lle, että kyseessä näyttäisi olevan pitkälle kehitelty huijaus, jonka tarkoituksena on tahrata Assangen maine.

WikiLeaksin mukaan T&C käynnisti YK:n Global Compact -järjestelmän kautta häväistysjutun Assangea vastaan. T&C väitti YK:n nettisivuilla julkaistussa kirjeessä, että Assangea vastaan on Bahamalla käynnissä rikostutkinta, joka koskee kahdeksan vuotiaan tytön hyväksikäyttöä. Global Compact -järjestelmä on vapaaehtoinen yritysvastuuseen liittyvä järjestelmä, joka mahdollistaa siihen kuuluville yrityksille oma-aloitteisen raportoinnin. YK on sittemmin poistanut sivuiltaan T&C:n kirjeen.

WikiLeaksin mukaan T&C kirjasi Assangea koskevan väitteen myös Ison-Britannian oikeusjärjestelmään.

BuzzFeed kertoo, että YK:lle lähetetyn kirjeen mukaan Assange olisi käyttänyt T&C-deittipalvelusivustoa lähettääkseen kahdeksanvuotiaalle tytölle laittomia ja sopimattomia kuvia ja videoita.

BuzzFeed kuitenkin selvitti Bahaman poliisilta, että mitään tällaista tutkintaa ei ole käynnissä, vaikka "joku antoi tapauksesta informaatiota".

WikiLeaksin ympärillä on ollut viime aikoina kohua, kun tietovuotosivusto on julkaissut Yhdysvaltain demokraattien presidentinvaaliehdokkaan Hillary Clintonin kampanjan puheenjohtajan John Podestan sähköpostikirjeenvaihtoa.

Maanantaina WikiLeaks kertoi, että Assangen internet-yhteys katkaistiin. Ecuadorin valtio myönsi keskiviikkona rajoittaneensa Assangen yhteyttä nettiin pysäyttääkseen Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin puuttumisen.

Assange on elänyt Ecuadorin suurlähetystössä Lontoossa vuodesta 2012 saakka saatuaan turvapaikan Ecuadorista. Ruotsi on vaatinut Assangea kuulusteltavaksi seksuaalirikossyytteistä. Assange on kieltänyt syytökset. Ruotsin pelätään luovuttavan Assangen Yhdysvaltoihin vastaamaan vakoilusyytteisiin.