"Emme tee elämää mukavaksi mellakoijalle ja ryöstäjälle" - Valkoisen talon nettisivut muuttuivat

Barack Obaman presidenttiyden päätyttyä perjantai-iltana USA:n Valkoisen talon nettisivut vaihtuivat Donald Trumpin hallinnon sivuiksi.

Sivuilta poistuneista, ilmastonmuutosta ja seksuaalivähemmistöjä käsitelleistä sivustoista on uutisoitu paljon, tilalle tulleesta poliittisesta julistuksesta vähemmän.

Uuden Valkoisen talon sivuilla on tällä hetkellä kuusi asiakokonaisuutta. Niistä löytyy vasta perustavia tekstejä: America First -energiasuunnitelma, America First -ulkopolitiikka, Työpaikkojen ja kasvun palautus, Asevoimien palautus suureksi, Lainvalvontayhteisön puolella ja Kauppasopimukset kaikkien amerikkalaisten hyväksi.

Huomiota herättävimmät kohdat saattavat olla turvallisuuden ja poliisin kohdalla.

Donald Trumpin hallinnon kerrotaan antavan lainvalvonnalle valtuudet "tehdä työnsä ja pitää katumme vapaana rikoksesta ja väkivallasta. Trumpin hallinto on lain ja järjestyksen hallinto. Presidentti Trump kunnioittaa miehiämme ja naisiamme univormussa ja tukee heidän tehtäväänsä yleisön suojelusta".

– Vaarallinen poliisin vastainen ilmapiiri Amerikassa on väärin. Trumpin hallinto lopettaa sen, sivut toteavat.

– Tehtävämme ei ole tehdä elämää mukavammaksi mellakoijalle, ryöstäjälle tai väkivaltaiselle mielenosoittajalle. Tehtävämme on tehdä elämä mukavammaksi vanhemmille, jotka haluavat lastensa voivan kävellä katua turvallisesti. Tai vanhemman kansalaisen odottavan bussia. Tai nuoren lapsen kävelevän kotiin koulusta.

Valkoinen talo sanoo presidentin olevan sitoutunut rakentamaan rajalle muurin lopettamaan laittomien maahantulijoiden, jengien, väkivallan ja huumeiden virran maahan.

– Lainvalvonnan tuki tarkoittaa tukea kansalaisten kyvylle suojella itseään. Pidämme voimassa amerikkalaisten (perustuslain) toisen lisäyksen (aseenkanto-oikeus) oikeudet jokaiselle järjestelmämme oikeudellisella tasolla.

– Hallituksen ensimmäinen tehtävä on pitää viattomat turvassa, ja presidentti Donald Trump taistelee jokaisen amerikkalaisen turvallisuuden puolesta, ja erityisesti niiden amerikkalaisten, jotka eivät ole nähneet turvallista naapurustoa hyvin pitkään aikaan.