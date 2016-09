Näin Venäjä äänesti duuman vaaleissa

Venäjä äänesti sunnuntaina parlamentin alahuoneen duuman vaaleissa. Ensimmäisissä tuloksissa Yhtenäinen Venäjä olisi saanut 46, liberaalidemokraatit 17, kommunistit 17 ja Oikeudenmukainen Venäjä seitsemän prosenttia äänistä.

Vaalituloksen ei odoteta tuovan dramaattisia muutoksia maan poliittiseen järjestykseen.

Päästäkseen 450 edustajan duumaan puolueiden tulee saada viisi prosenttia koko valtakunnan äänistä. Duumassa on tällä hetkellä neljä puoluetta, joista suurin on Vladimir Putinin Yhtenäinen Venäjä. Puolueeseen kuuluu myös suurin osa Venäjän alueellisista johtajista. Ennakkoarvioiden mukaan oppositiopuolueilla, joiden on ollut vaikea saada edes ehdokkaita, ei ollut juuri mahdollisuuksia ylittää äänikynnystä.

Syytöksiä vaalien epärehellisyydestä oli runsaasti ilmassa. Oppositiopuolueiden mukaan kampanjointi oli järjestelmällisesti epätasa-arvoista. Kreml muun muassa sai valtaosan mediahuomiosta, kun taas opposition vaalikampanjat joutuivat vandalisoinnin kohteeksi.

Vuonna 2011 vastaavien parlamenttivaalien jälkeen Venäjällä nousi iso kohu ja kymmenet tuhannet protestoivat kaduilla vaalien vilpillisyyttä. Protestit jatkuivat aina presidentti Putinin vuoden 2012 toukokuisiin virkaanastujaisiin saakka.

Venäjällä on noin 111 miljoonaa äänioikeutettua kansalaista.