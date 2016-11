Donald Trump voitti keskeiset avainosavaltiot USA:n vaaleissa

USA:n presidentinvaalien avainosavaltio Floridan ääntenlaskennasta tuli äärimmäisen tasainen.

* Kun 99 prosenttia äänistä oli laskettu, oli Donald Trumpilla noin 134 000 äänen johto Hillary Clintoniin. Associated Press julisti Trumpin voittajaksi kello 5.50.

* Donald Trumpin julistettiin voittaneen tärkeän Ohion kello 5.25.

* Kolmannen tärkeän itäisen avainosavaltion eli Pohjois-Carolinan voittajaksi Donald Trump julistettiin kello kuuden aikaan aamulla.

* Michiganissa Trump johtaa 48-47, kun on laskettu 49 prosenttia. NY Times ennustaa osavaltiosta Trumpille voittoa.

* NY Times ennustaa Trumpin voittavan myös Iowan. Viimeistään tämä riittäisi Trumpin valintaan presidentiksi.

* Trumpin ennustetaan voittavan myös Pennsylvanian ja Wisconsinin. Tämä tarkoittaisi Trumpin saavan 305 valitsijamiestä.

Donald Trump voitti osavaltioista odotetusti myös Indianan, Kentuckyn, Länsi-Virginian, Etelä-Carolinan, Tennesseen, Mississipin, Oklahoman ja Alabaman sekä Texasin, Missourin, Pohjois-Dakotan, Etelä-Dakotan, Montanan, Nebraskan ja Wyomingin.

Hillary Clinton voitti odotetusti Vermontin, New Jerseyn, Delawaren, Marylandin, Massachusettsin, Washington D.C.:n, Connecticutin, Illinoisin, New Yorkin ja New Mexicon. Clinton voitti myös tärkeän Virginian ja suuren Kalifornian.

Ääntenlaskennan ja tulosten tarkkaa edistymistä voi seurata esimerkiksi tästä New York Timesin vaalikartasta.