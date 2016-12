Amerikkalaisekspertti listasi TOP5 paikat maailmansodan syttymiselle – Itämeri mukana

US Navy/Handout/Lehtikuva

Itämeri on yksi paikoista, josta suursota voisi alkaa, amerikkalainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija ja Kentuckyn yliopiston luennoitsija Robert Farley arvioi tästä löytyvässä National Interestin kirjoituksessaan.

Hänen mukaansa tuleva Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump (r.) astuu valtaan aikana, jolloin suurvaltojen välillä on enemmän epävarmuustekijöitä kuin pitkään aikaan lähihistoriassa. Farleyn mukaan Yhdysvaltojen on selvittävä Trumpin kaudella useista vaarallisista tilanteista, jotka voisivat pahimmillaan sytyttää konfliktin joko Venäjän tai Kiinan kanssa.

Farleyn mukaan konflikti voisi syttyä ja sitten eskaloitua kolmanneksi maailmansodaksi viidestä paikasta. Hän listaa Korean niemimaan, Syyrian, käsistä karkaavan kybersodan, Etelä-Aasian ja Itämeren.

Koreassa riski kumpuaa Kim Jong-unin Pohjois-Korean kasvavasta ydiniskukyvystä ja Etelä-Korean sisäpoliittisen myllerryksen yhdistelmästä. Yhdysvallat on aiemmin ollut vahvasti sitoutunut Etelä-Korean puolustukseen. Jotkin Donald Trumpin lausunnoista ovat kuitenkin kyseenalaistaneet suhteen.

Syyriassa ongelmana on Farleyn mukaan venäläisten ja amerikkalaisten operoiminen lähekkäin. Esimakua mahdollisesti eskaloituvista tilanteista on jo saatu, kun molempien ilmavoimat ovat pommittaneet toisen tukemia joukkoja. Myös ilmassa on nähty kireitä tilanteita. Etelä-Aasiassa kysymysmerkin muodostaa Donald Trumpin suhtautuminen Intian ja Pakistanin suhteisiin.

– Kenties suurin vaara on Itämeren alueella, Robert Farley kuitenkin arvioi.

Hänen mukaansa Donald Trump on kyseenalaistanut lausunnoillaan Yhdysvaltojen sitoutumisen Naton turvatakuisiin. Pitkässä juoksussa se voi Farleyn mukaan johtaa Euroopan valtioiden oman puolustuksen vahvistumiseen tai vähentää jännitteitä Venäjän kanssa.

– Lyhyellä tähtäimellä virhearvioinnin riskit pysyvät korkeina. Moskova saattaisi aliarvioida Yhdysvaltojen turvallisuuskoneiston sitoutumisen Baltiaan ja ryhtyä kärjistäviin toimiin sillä oletuksella, että amerikkalaiset perääntyvät.

– Tämä testaisi Yhdysvaltojen puolustuksen keskeisimpiä sitoumuksia. Jos Moskova arvioi Trumpin tai Yhdysvaltojen puolustuksen väärin, voi siitä seurata vakava konflikti, Robert Farley kirjoittaa.

Hänen mukaansa kaikkien uhkaavien tilanteiden keskiössä on Yhdysvaltojen vallanvaihdosta kumpuava epävarmuus.

– Kellään ei ole kunnollista käsitystä siitä, mitä Donald Trumpin hallinto aikoo tehdä keskeisimpien ulkopoliittisten kysymysten suhteen. Tämän vuoksi moni valtio on vaikeiden riski- ja hyötylaskelmien edessä.