Näin sosialistihallitus kaappasi joulun: leluja takavarikoidaan ja jaetaan ”reilusti”

Venezuelassa on osoitettu mieltä käteispulan vuoksi.

”Joulun varastaminen ei ole helppoa. Se vaatii harjoitusta ja Venezuelan hallitus on tullut siinä taitavaksi”, Daily Beast luonnehtii.

Lehti käy tästä löytyvässä reportaasissaan läpi Venezuelan presidentti Nicolás Maduron sosialistihallinnon joulunajan tempauksia.

Hintojen määrittämisestä maassa vastaava Sundde-virasto järjesti hiljattain hallituksen käskystä pakolla massiivisen alennusmyynnin.

Kauppiaat määrättiin vankilatuomion uhalla alentamaan välittömästi hintojaan 30–50 prosentilla. Pakkoalennuksilla yritettiin taistella käsittämätöntä 784,5 prosentin inflaatiota vastaan.

Vastaavista toimenpiteistä on parin viime vuoden aikana tullut jo tapa. Maduron hallinto on esimerkiksi aiemmin määrännyt elektroniikkaliikeketjun laskemaan hintojaan, jotta useammat kansalaiset pääsisivät ostoksille. Tämä on vienyt monia yrittäjiä konkurssiin.

Tänä vuonna Venezuelan hallitus teki kuitenkin jotakin aivan poikkeuksellista. Joulukuun 10. päivänä hintaviraston virkailijat ja sotilaat takavarikoivat 3,8 miljoonaa lelua maassa yli 20 vuotta toimineelta Kreisel-perheyritykseltä.

Hallituksen Clap-verkosto jakaa takavarikoidut nuket, lautapelit ja lelurobotit eteenpäin tai myy niitä ”reiluun hintaan”.