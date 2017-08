Näin toisinajattelijoita kidutetaan Venezuelassa: sähköshokkeja, kaasua, uhataan perheiden tappamisella

YK:n ihmisoikeuksien toimiston analyysin mukaan Venezuelan sosialistisen presidentin Nicolas Maduron hallinto on syyllistynyt "mielenosoituksiin osallistuneita kohtaan tehtyihin kotiratsioihin, kidutukseen ja vangittujen kaltoin kohteluun".

Mielenosoituksiin liittyneistä tutkitusta 124 kuolemantapauksesta 46:ssa hallituksen turvallisuusjoukot olivat syyllisiä ja 27:ssä tapauksessa syyllisiä olivat hallitusta tukevat aseelliset joukot. Lopuissa kuolemantapauksista syyllinen ei selvinnyt.

Venezuelan turvallisuusjoukot ovat sattumanvaraisesti vanginneet 5 000 ihmistä huhtikuusta lähtien. Näistä 1 000 on edelleen vankeudessa.

YK:n ihmisoikeustoimiston tutkimissa tapauksissa paljastui useita tapauksia kidutuksesta. Turvallisuusjoukot ovat pahoinpidelleet vankeja, osin kepeillä siten, että vangit olivat käsiraudoissa. Turvallisuusjoukot ovat roikottaneet vankeja ranteista pitkiä aikoja. Vankeja on tukehdutettu kaasuilla ja heidät on uhattu tappaa. Joissakin tapauksessa vankeja on uhattu seksuaalisella väkivallalla ja perheiden tappamisella. Vankeja on myös kidutettu sähköshokeilla.

– Vastuu raportoimistamme ihmisoikeusrikkomuksista on hallituksen korkeimmala tasolla, YK:n ihmisoikeusedustaja Ravina Shamdasani sanoi.