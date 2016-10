Pihalla retkottavasta venäläisperheestä tuli julkkiksia tällä kuvalla – “viinapullot olivat siellä sattumalta”

Siperian Novoltaiskissa asuva perhe on Moscow Timesin mukaan noussut Venäjällä nettijulkkiksiksi Google Mapsin katunäkymän kuvan vuoksi.

Kuva on otettu vasta vuonna 2013, mutta se on ilmeisesti huomattu vasta nyt. Kuvassa kolmihenkinen perhe makoilee pitkin poikin pihaansa. Siellä täällä näkyy epämääräisiä roskakasoja ja muuta tavaraa. Alkoholipulloja ja ostoskasseja on runsaasti. Pihalla on parkissa kaksi autoa.

Venäläinen Life News jäljitti nettimaineeseen nousseen perheen. He kertovat tulleensa juuri viettämästä vapaapäivää järveltä, kun Googlen kuvausauto osui paikalle. Perheen isä kiistää sammuneensa. Hänen mukaansa ”pullot olivat pihalla sattumalta”.

Venäläismedian mukaan perhe on ollut jo vuosia paikallisten sosiaaliviranomaisten seurannassa alkoholinkäyttönsä vuoksi.