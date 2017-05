Venäjän uusi salainen ase: maailman pisin sukellusvene kuljettaa toista ydinsukellusvenettä

Venäjä rakentaa parhaillaan uutta erityisesti arktisille alueille soveltuvaa ydinsukellusvenettä.

Aluksen pohjana käytetään keskeneräistä Oscar II -luokan alusta Belgorodia. Ensimmäiset Oscar II -veneet astuivat palvelukseen jo 1980-luvun alussa. Venetyyppi tuli tunnetuksi, kun Oscar II -luokan alus Kursk upposi harjoituksissa vuonna 2000.

Valmistuessaan Belgorod on maailman pisin sukellusvene. Aluksesta kaavaillaan peräti 184 metrin mittaista. Tavallinen Oscar II on noin 154 metrin mittainen. Tätä ennen maailman pisimmän sukellusveneen manttelia on kantanut 174 metrinen neuvostoaikainen vene, jota Nato nimittää Typhooniksi.

Pidennys kielii aluksesta uutisoivan The Driven mukaan uutuusveneen käyttötarkoituksesta. Virallisesti kyseessä on tutkimusalus, jota aiotaan käyttää esimerkiksi öljyn ja mineraalien etsintään. Todellisuudessa Venäjällä rakennetaan kuitenkin vakoiluun ja erilaisten pienoissukellusveneiden ja erikoisjoukkojen kuljettamiseen soveltuvaa sukellusvenettä.

Erikoistehtävät kuten esimerkiksi merenalaisten kaapeleiden kuuntelu ja katkominen, vaativat tilaa. Belgorod saa runkoonsa ilmalukkoja sukeltajille, sukellusrobotteja ja kyvyn kuljettaa suuriakin kuormia kuten esimerkiksi ydinreaktoreita, jotka voidaan asettaa merenpohjaan tuottamaan virtaa sinne viedyille tiedustelulaitteille.

Belgorodista saatetaan jopa kaavailla emoalusta Venäjän salamyhkäiselle Losharik-ydinsukellusveneelle. Vakoiluvene Losharik kykenee sukeltamaan erittäin syvälle. Aluksesta tiedetään vain vähän.

Joidenkin arvioiden mukaan uusi jättisukellusvene voitaisiin myös aseistaa Venäjän väitetyllä Kanyon tai Status-6-asejärjestelmällä. Verkkouutiset kertoi aseesta tässä.

Kanyon on ilmeisesti jonkinlainen ydinaseen kuljettamiseen soveltuva miehittämätön vedenalainen alus tai erittäin pitkän matkan ydintorpedo.

Koko asejärjestelmän olemassaoloa on epäilty ja sen paljastamista pidetään propagandatemppuna. Ase tuli yleiseen tietoisuuteen, kun sitä käsittelevä paperi näkyi Venäjän television lähetyksessä, jossa käsiteltiin Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja hänen neuvonantajiensa kokousta.