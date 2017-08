Venäjä on sulkenut pääsyn Ukrainan kaakkoisrannikolle

Sillan on määrä valmistua jo 2018.

Venäjä on ilmoittanut sulkevansa väliaikaisesti pääsyn Mustallemerelle Kertsin salmen kautta. Syyksi se on kertonut massiivisen Venäjän ja Krimin niemimaan välisen siltahankkeen rakennustyöt. Heritage Foundationin tutkijan Daniel Kochisin mukaan kyse on todellisuudesta vain jälleen uudesta osasta Venäjän aggressiota Ukrainaa kohtaan.

Hän toteaa Daily Signalissa ja Newsweekissä julkaistussa kirjoituksessaan, ettei kyseessä ole ensimmäinen kerta, kun Venäjän laivasto on estänyt pääsyn Asovanmereltä Mustallemerelle.

Kaksi viikkoa sitten aloitetut sulut estävät käytännössä kaiken laivaliikenteen Ukrainan kaakkoisrannikolle ja sen tärkeisiin kaupunkeihin kuten Berdjanskiin ja etenkin Mariupoliin. Lähellä Venäjän rajaa sijaitseva liki puolen miljoonan asukkaan Mariupol on alueellisesti merkittävä keskus ja Ukrainan kymmenenneksi suurin kaupunki. Siellä sijaitsee myös tärkeä teräsvientisatama.

Ukraina ja Venäjä ovat solmineet vuonna 2003 sopimuksen, jonka nojalla "kaikilla kauppa-aluksilla ja Venäjän tai Ukrainan lipun alla seilaavilla ei-kaupallisilla aluksilla tulee olla vapaa pääsy Asovanmerelle ja Kertsin salmeen".

Ukrainan hallitus on ilmoittanut aikovansa haastaa Venäjän oikeuteen salmen sulkemisen vuoksi.

Venäjä rakentaa valtavaa siltaa, jonka on määrä yhdistää sen Ukrainalta kaappaama Krimin niemimaa manner-Venäjään. Kunnianhimoinen hanke on määrä saada valmiiksi jo vuonna 2018. Siltaa rakentaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin lapsuudenystävä ja judokaveri, oligarkki Arkadi Rotenberg. Suomessa mies tunnetaan eräänä Hartwall-areenan ja Jokerien omistajista. Venäjän Forbes-lehti tituleerasi Rotenbergiä vuonna 2015 Venäjän valtiontilausten kuninkaaksi.