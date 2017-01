Venäjä levittää väärennettyjä asiakirjoja ja valeuutisia Ruotsissa

Raportin mukaan Venäjä on muun muassa kaapannut vaikutusvaltaisten ruotsalaisten Twitter-tilejä.

Ruotsin Kansainvälisten asiain instituutti syyttää, että Venäjä on pyrkinyt vaikuttamaan Ruotsin päätöksentekoon hämärin menetelmin, kuten levittämällä valeuutisia, väärennettyjä asiakirjoja ja tekaistuja tietoja.

Instituutin Venäjä-asiantuntija Martin Kraghin raportti on ensimmäinen empiirinen tutkimus Venäjän "aktiivisista toimista" Ruotsia vastaan. Venäjän sanotaan käyvän informaatiosotaa Ruotsia vastaan tarkoituksenaan ajaa Ruotsia kauemmas Nato-jäsenyyden hakemisesta.

Kragh sanoo Dagens Nyheterille tilanteen olevan ongelmallinen, kun näkyvissä on, että Ruotsin päätöksentekoon pyritään vaikuttamaan laittomilla menetelmillä.

– Välttämättä ei ole poliittisesti vaikuttavaa levittää väärennettyjä dokumentteja, mutta me näemme sen kertovan pyrkimyksestä vaikuttaa päätöksentekoon.

Journal of Strategic Studies lehdessä julkaistussa tutkimuksessa Kragh toteaa, että Venäjä on tehnyt aktiivisia toimia vaikuttaakseen Ruotsin päätöksentekoon jo muutaman vuoden ajan. Toimien tarkoituksena on hänen mukaansa heikentää kohdemaan hallinnon mahdollisuuksia saada yleistä tukea politiikalleen.

– Sosiaalisessa mediassa trollauksia kohdistetaan toimittajiin ja tutkijoihin, ja muun muassa heidän Twitter-tilejään on kaapattu, raportissa sanotaan.

Raportissa esitellään kolme väärennökseksi osoitettua kirjettä. Yksi niistä oli Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistin allekirjoittama kirje, joka alkoi levitä helmikuussa 2015 tunnetun ruotsalaisen toimittajan jakamana Twitterissä. Se käsitteli aseiden myymistä Ukrainaan ja oli tarkoitettu BAE Systems Bofors AB:n toimitusjohtaja Magnus Ingessonille.

Kraghin mukaan kirjeistä on havaittavissa sellaisia virheitä, jotka osoittavat niiden olevan väärennöksiä. Ingesson ei esimerkiksi ollut BAE Systems Bofors AB:n toimitusjohtaja aikana, jolloin kirje lähetettiin.