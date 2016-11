Kymmenet miljoonat ihmiset korvaavat vodkan tällä – "lääkealkoholin" bisnes kukoistaa Venäjällä

Yli 10 prosenttia venäläisistä korvaa vodkansa ja muun alkoholinsa niin sanotulla lääkealkoholilla, kertoo The Moscow Times. Aine on yleensä etanolipohjaista ja se on tarkoitettu käytettäväksi lääke- ja kosmetiikkatarkoituksissa.

Lääkealkoholia juodaan erityisesti köyhän väestön keskuudessa. RBC Newsin tekemien selvitysten mukaan lääkealkoholin myynti kattaa jo noin 20 prosenttia Venäjän alkoholimarkkinoista. Bisneksen on arvioitu olevan valtavan suuri.

Alkoholimarkkina-asiantuntija Vadin Drobiz arvioi, että 12–15 miljoonaa ihmistä juo lääkealkoholivalmisteita joka vuosi.

Lääkealkoholin tuottajat eivät maksa tuotteista alkoholiveroja, mikä aiheuttaa satojen miljoonien loven Venäjän valtion budjettiin.

On osoittautunut liki mahdottomaksi taistella lääkealkoholin juomakulutusta vastaan. Koska pakkauksissa on ohjeet käyttää tuotetta vain lääke- ja kosmetiikkatarkoituksiin, tuottajat ovat onnistuneet välttämään bisnekseensä kohdistuvia velvoitteita.

Venäjän talousministeriö on esittänyt, että alkoholia sisältäviä tuotteita ei saisi enää myydä myyntiautomaateissa. Suunnitelmissa on ollut myös asettaa alkoholia sisältäville kosmetiikka- ja lääketuotteille valmistusvero. Tämä saattaisi tehdä paljon käytetyistä lääkkeistä kuitenkin kalliita, millä saattaisi olla vakavia seurauksia.

– 90 prosenttia alkoholia sisältävistä lääkkeistä poistuisi markkinoilta. Markkinat kotitekoiselle alkoholille kasvaisivat 500–600 miljoonaan litraan. Muutamassa vuodessa, määrä olisi 800 miljoonaa litraa, siis suurin piirtein vodkan vuosikulutuksen verran vuonna 2015, Drobiz sanoo.