Venäjä hakkeroi Italian ulkoministeriötä vuosia ja sai tietoja Nato-kokouksista

Italian ulkoministeriö on vahvistanut, että se on ollut jo vuosia Venäjän verkkohyökkäyksen kohteena. Asiasta uutisoivan Euronewsin mukaan Italian viranomaiset kertoivat asiasta ensi kertaa helmikuussa. Tuolloin hakkeroinnin kerrottiin jatkuneen kuukausia. Uusien tietojen mukaan operaatio on kuitenkin ollut laajempi ja pitkäkestoisempi.

Hyökkäys kohdistui Italian ulkomaan edustustoihin ja niiden työntekijöihin vuosina 2013–2016. Hakkerit pääsivät käsiksi sähköpostijärjestelmiin, mutta mitään arkaluontoista ja salattua dataa ei ole italialaisten mukaan viety.

Tietomurron kohteeksi joutui muun muassa Italian EU-lähetystö. Tapausta tutkineiden viranomaisten mukaan hakkerit saivat pelkästään sieltä käsiinsä yhteensä 1 760 viestiä. Niiden joukossa oli muun muassa Ukrainan tilannetta, Venäjä-pakotteita, Itämeren kaasuputkea ja pakolaisasioita koskevaa kirjeenvaihtoa. Myös Naton ja Ecofinin kokouksia käsitelleet viestit joutuivat venäläishakkereiden käsiin.

Moskova kiisti syytökset jo helmikuussa. Venäjän mukaan italialaisten väitteiden tueksi ei ole esitetty "mitään faktoja". Hakkerointiin käytettiin kuitenkin italialaisten mukaan Venäjän sotilastiedustelupalvelu GRU:n työkaluja. Tapaukseen on saattanut myös liittyä kiinalaisia hakkereita.