Venäjän seuraava kohde? Libyan kapinajohtaja neuvottelee aseista Kremlin kanssa

Kaikki merkit viittaavat siihen, että Venäjä aikoo ottaa huomattavasti aiempaa aktiivisemman roolin Libyassa. Avainasemassa on libyalaista kapinaliikettä johtava vaikutusvaltainen kenraali Khalifa Hiftar.

The Timesin mukaan Hiftar vieraili hiljattain neuvotteluissa Venäjän Admiral Kuznetsov -lentotukialuksella Välimerellä. Kenraali kävi muun muassa videoneuvottelun Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigun kanssa.

– Venäläiset luottavat Hiftariin ja uskovat siihen, mitä hän tekee Libyassa - taistelee ISIS-jihadistijärjestöä ja terrorismia vastaan. He tietävät hänen suoriutuneen hyvin useissa sodissa, kenraalin adjutantti Akram Bouhlaiga toteaa.

Khalifa Hiftarin joukot vastustavat YK:n turvallisuusneuvoston tukemaa Libyan Tripolissa toimivaa hallitusta. Hallinto on leimannut Hiftarin terroristiksi.

Kiistanalaisen kenraalin historia on vähintäänkin värikäs. Hiftar on saanut sotilaskoulutuksensa Neuvostoliitossa 1970-luvulla. Hänen kerrotaan myös puhuvan hyvää Venäjää. Kenraali taisteli pitkällä sotilasurallaan ensin Libyan Venäjän tukeman diktaattorin Muammar Gaddafin joukoissa.

Diktaattorin ja silloisen eversti Hiftarin välit menivät kuitenkin poikki Tšadin ja Libyan sodan aikana 1980-luvun lopulla. Hiftar muutti sen jälkeen Yhdysvaltoihin ja eli siellä 20 vuotta. Kenraalin tiedetään tehneen yhteistyötä keskustiedustelupalvelu CIA:n kanssa Yhdysvaltojen vuosinaan. Hän osallistui vuonna 1996 epäonnistuneeseen vallankumousyritykseen Libyassa ja palasi sen jälkeen takaisin Yhdysvaltoihin. Hiftar otti myöhemmin osaa Libyan vallankumoukseen, joka johti Muammar Gaddafin hallinnon kaatumiseen.

The Timesin mukaan Khalifa Hiftar on vieraillut viimeisen reilun puolen vuoden aikana Venäjällä hakemassa sotilaallista ja poliittista tukea. Hän on tavannut muun muassa Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin.

Admiral Kuznetsovilla käydyissä neuvotteluissa keskusteltiin adjutantti Bouhlaigan mukaan terrorismin vastaisesta toiminnasta ja Venäjän mahdollisista asetoimituksista. Bouhlaigan mukaan Venäjä on luvannut vaikuttaa YK:ssa, jotta asevientikielto Libyaan kumottaisiin.

– He haluavat vahvistaa ja kouluttaa armeijaa, adjutantti toteaa venäläisistä.

Akram Bouhlaiga kertoo Venäjän johdon pitävän Libyan turvallisuutta ”elintärkeänä”.

Tripolissa toimivan Libyan hallituksen joukkojen mukaan maan sisällissota pitkittyy ja terrorismiongelma pahenee, mikäli Venäjä alkaa aseistaa kenraali Hiftarin joukkoja.

Prikaatikenraali Mahmoud Zaghlal kutsuu Hiftaria ISIS:n liittolaiseksi.

– Jos kukaan haluaa auttaa Libyaa, tulee heidän auttaa maan kansaa, hän toteaa.

Vaikka Khalifa Hiftarin siteet Venäjään vaikuttavatkin ilmeisiltä, on joissakin medialähteissä uumoiltu, että kenraalin joukot saavat tukea myös lännestä.

Middle East Eye kertoi kesällä vuodettujen lennonjohdon ääninauhojen paljastavan, että monikansallinen länsiliittouma on tehnyt ilmaiskuja, joilla tuettiin Hiftarin armeijaa.