USA:n vaalihakkeroinnit tehnyt taho iski myös Ukrainan armeijaa vastaan

Yhdysvaltojen demokraattipuolueen hallintoon kohdistuneessa tietomurrossa käytettiin samanlaista ohjelmistoa kuin Ukrainan asevoimien tietoverkkoihin aiemmin tehdyssä iskussa. Asia ilmenee CrowdStrike -tietoturvayrityksen tutkimusraportista. Siitä uutisoi Wall Street Journal.

Raportin mukaan Yhdysvaltojen kyberiskussa käytetty haittaohjelma oli versio ohjelmasta, jota on käytetty paljastamaan Ukrainan tykistön asemia viimeisen kahden vuoden ajan.

CrowdStrike tulee raportissaan siihen lopputulokseen, että ohjelmiston on suunnitellut Fancy Bear -nimellä tunnettu hakkeriryhmä. Se on kytketty Venäjän GRU-sotilastiedusteluun. Yhdysvaltojen tiedustelu on jo aiemmin syyttänyt Fancy Bearia hakkerointitapauksesta.

Tietoturvayhtiön mukaan iskusta oli Fancy Bearin lisäksi vastuussa toinen venäläinen hakkeriryhmä, Cozy Bear.

Eräs CrowdStriken perustajista ja yhtiön teknologiajohtaja Dmitri Alperovitsh sanoo Ukrainan armeijan hakkeroinnin osoittavan, että Fancy Bearilla ja Venäjän asevoimilla on selvä yhteys.

Venäjän valtio on aiemmin kiistänyt osallisuutensa demokraattipuolueen hakkerointitapauksessa. Wall Street Journal ei onnistunut tavoittamaan Venäjän edustajaa kommentoimaan CrowdStriken selvitystä.