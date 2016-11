Neuvostokansakunnan jälkeen nyt kehitetään "venäjänmaalaista" kansakuntaa

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistolehtori dosentti Arto Luukkanen kirjoittaa Turun Sanomissa "venäjänmaalaisen" kansakunnan luomisesta.

Hänen mukaansa presidentti Vladimir Putin on määrännyt valmisteltavaksi sitä koskevaa uutta lainsäädäntöä.

– Mikä tämä käsite oikein on? Kysymys on kuitenkin jo neuvostovallan ajalta tutusta termistä, jolle aiotaan antaa nyt uusi nimi. Silloinhan luotiin erityinen "neuvostokansakunta"-niminen termi, jonka piti lopulta yhdistää kaikki maan kansat samaksi kansaksi. Kyse on siis samasta asiasta, mutta toisella nimellä, Arto Luukkanen toteaa.

Neuvostovallan aikana venäläinen eli russkij oli etninen ilmaus, jonka lisäksi käytettiin sanaa venäjänmaalainen eli rossiiskij. Venäjänmaalainen voi olli olematta venäläinen.

Ehdotuksen laista teki Luukkasen mukaan Venäjän kansantalouden akatemian johtaja Vjatseslav Mihailov. Putin kannatti asiaa lämpimästi puheessaan Astrahanissa.

Arvostelusta ja ivasta huolimatta hanke on etenemässä duumassa.

"Näyttää siltä, että itänaapurimme on matkalla uudenlaisiin taisteluihin oman menneisyytensä kanssa. Viholliskuvien kasvu on saamassa neuvostoliitosta tutut mittasuhteet ja vanhat termit omaksutaan uudelleen", Arto Luukkanen kirjoittaa.

Luukkasen mielestä uusi sana "venäjänmaalainen" on vaikea ja hankala suomalaisille ja sen käyttö voi helposti kääntyä myös naurettavaksi.

"Toivottavasti kielitoimisto keksii hyvän termin tälle, sillä olisihan se paha, jos maamme kansalaiset syyllistyisivät 'anti-venäjänmaalaisuuteen'. Se 'neuvostovastainen' oli niin näppärä ja hyvä termi".