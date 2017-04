Kirgisia sanoo tunnistaneensa Pietarin pommi-iskusta epäillyn miehen

Kirgisian viranomaiset ilmoittavat lausunnossaan tunnistaneensa Pietarin metrossa tehdystä pommi-iskusta epäillyn miehen. Asiasta uutisoi The New York Times.

Pietarin iskussa kuoli 14 ihmistä ja loukkaantui yli 50.

Kirgisian mukaan iskusta epäilty on 1995 syntynyt Akbarzhon Dzhalilov, joka on lähtöisin Kirgisian Oshista. Hänellä on myös Venäjän kansalaisuus.

Kirgisia kertoo tekevänsä yhteistyötä venäläisviranomaisten kanssa, mutta ei täsmentänyt lausunnossaan, toimiko Dzhalilov yksin tai onko hänellä yhteyksiä ääri-islamistisiin järjestöihin. Muslimienemmistöinen Kirgisia on aiemmin kertonut, että terroristijärjestö ISIS on rekrytoinut satoja taistelijoita alueelta.