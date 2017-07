Valtava jäävuori irtoamassa – voi ajelehtia vilkkaalle laivareitille

Larsen C -jäälautassa oleva halkeama Nasan julkaisemassa kuvassa.

6 000 neliökilometrin kokoinen jäälautta on irtoamassa Etelämantereelta, tutkijat varoittavat. Larsen C -nimeä kantavasta jäälautasta erkaneva jäävuori on irrotessaan yksi maailman suurimmista.

Jäävuoren muodostumista seuraavan Euroopan avaruusjärjestö ESA:n mukaan vuori tulee olemaan 190 metriä paksu ja sisältämään kokonaisuudessaan 1155 kuutiokilometriä jäätä.

– Olemme lisäksi arvioineet, että merenpinnan alla syvyys voi olla jopa 210 metriä, Edinburghin yliopiston tutkija Noel Gourmelen sanoo.

Jäävuoria irtoaa Etelämantereesta usein, mutta nyt irtoamassa oleva vuori on poikkeuksellisen iso, joten sen irtoamista ja reittä täytyy tutkijoiden mukaan seurata tarkkaan.

Leedsin yliopiston Anna Hoggin mukaan tutkijat eivät ole varmoja, mitä jäävuorelle tapahtuu sen irrottua.

– Se voi hajota osiin tai katketa pian irtoamisen jälkeen. Merivirrat voivat kuljettaa sitä kokonaisena tai osissa pohjoiseen jopa Falklandin saarille asti. Jos niin käy, jäävuori voi aiheuttaa vaaraa Drakensalmen reitillä kulkeville laivoilla, Hogg sanoo.

Drakensalmi on merialue, joka yhdistää Tyynen valtameren ja Atlantin valtameren eteläisimmät osat toisiinsa.