Yliopiston Valkoisuusfoorumilla esiteltiin valkoihoisuutta rasistisena ideologiana

College Fix kertoo Kalifornian osavaltionyliopistossa San Marcosissa pidetystä viestintäkurssin Valkoisuusfoorumista.

Opiskelijat esittelivät näyttelyillään yli kymmentä tapaa, joilla heidän mielestään valkoiset etuoikeutetut ovat sortaneet värillisiä.

Valkoisen kauneuden standardi -esittelyssä todettiin, että "opiskelemme kauneusteollisuuden valkoisen hegemonian ideaaleja".

Toisessa esittelyssä kysyttiin: mitä valkoisuus määrittelee sinun olevan?

Kolmannen otsikko oli "kuka opetti sinut vihaamaan itseäsi?".

Make America White Again -esittelyssä lähdettiin muunnellusta Donald Trumpin kampanjatunnuksesta. Opiskelijoiden mukaan hänen kampanjansa johti viharikosten aaltoon.

Valkoisuus oikeudessa -projektin mukaan laki on väline, jota hallitsevat ryhmät käyttävät edustamaan etujaan ja heijastamaan arvojaan, jotta he voivat pitää etuoikeutetut asemansa alaryhmien kustannuksella. Mustaihoisten kerrottiin joutuvan vankilaan samoista tuomioista viisi kertaa todennäköisemmin ja latinojen kolme kertaa todennäköisemmin.

Muita esittelyjä kaksituntisessa Valkoisuusfoorumissa olivat muun muassa "Asuinalueiden keskiluokkaistaminen on uutta kolonialismia" ja pelattava "Valkoisuuden pyörä". Opiskelijat esittelivät projektejaan ja niiden taustoja vieraille

Professori esitteli foorumin aluksi boikotti/tukipöydän, jossa kerrotaan miten tuetaan omia arvoja tukevia yhtiöitä.

Yliopistokurssin määritelty tarkoitus on tutkia "valkoisuutta historiallisena, sosiaalisena, poliittisena ja ideologisena 'keksintönä' jolla on pitkä kaari Yhdysvalloissa ja maailmassa". Opetussuunnitelman määritelmän mukaan valkoisuus on "valtajärjestelmä, joka perustuu rasistiseen ideologiaan jota pidetään yllä diskursiivisesti, institutionaalisesti ja materiaalisesti".