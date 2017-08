"Kaikki on propagandaa" - miten toimia valehtelijan paradoksia vastaan?

Venäjän disinformaatiota käsittelevällä CEPA:n Infowar-saitilla julkaistu virolaisen Urve Eslasin kirjoitus käsittelee niin sanottua valehtelijan paradoksia Kremlin pääkertomuksena eli päänarratiivina.

Valehtelijan paradoksi syntyy väitteestä, jonka mukaan kaikki puhuvat propagandaa. Jos kaikki valehtelevat, tällöin valehtelee itsekin - ja valehtelee myös valehtelemisesta. Ongelma on, että kriittisen ajattelun provosoimisen sijaan paradoksi uuvuttaa yleisön.

Eslasin mukaan kertomus Naton uhasta on yksi yleisimmistä aiheista Venäjän valtionmediassa. Moskova on erityisesti 2016 Naton Varsovan huippukokouksen jälkeen tuottanut disinformaatiota, jossa Venäjä näytetään passiivisena ja tukahdutettuna osapuolena, kun Nato näytetään aggressiivisena, manipuloivana ja haitallisena.

Kirjoittajan mielestä on vaikea uskoa, että Venäjän valtionmedia uskoo itse omia viestejään, esimerkiksi B-52 -koneen vahingossa Liettuassa pudottamasta ydinpommista. Sen sijaan Venäjällä mahdollisesti todella pidetään Natoa hyökkäämään valmiina uhkana.

Miksi Naton vastainformaatio sitten ei tehoa? Eslasin mielestä syynä on Venäjän päänarratiivi: kun Naton katsotaan uhkaavan Venäjää, Moskova tekee vain "samaa kuin kaikki muutkin" eli tuottaa propagandaa. Valheita oikeutetaan uskomuksella, jonka mukaan USA valehtelee myös ja "kaikki on propagandaa". Se vaikuttaa Naton ja USA:n uhan ohella olevan Kremlin päänarratiivi.

Toukokuussa Sputnikin päätoimittaja Elena Tsherysheva sanoi, ettei hän näe eroa journalismilla ja propagandalla. Kreml tuottaa disinformaatiota, mutta omasta mielestään se valehtelee koska Venäjä on sodassa, ja tässä sodassa kaikki valehtelevat.

– Jos "kaikki on propagandaa" todella on Kremlin päänarratiivi, on vaikeaa taistella toisia, siitä johdettuja narratiiveja vastaan koska nämä yritykset nähdään itsekin propagandana. Sen sijaan lännen pitäisi keskittyä analysoimaan ja taistelemaan päänarratiivia itseään vastaan. Yleisön vakuuttaminen siitä että kaikki ei ole propagandaa, median kuluttajien luottamus palauttaen, tulisi olla ensimmäinen askel, kirjoittaja suosittelee.