Varhaiset vaihdevuodet mahdollisesti sydämen vajaatoiminnan riskitekijä

Varhaiset vaihdevuodet on myös yhdistetty suurentuneeseen riskiin sairastua sepelvaltimotautiin.

Aiemmissa tutkimuksissa varhainen menopaussi on yhdistetty myös muiden sydän- ja verisuonitautien kehittymiseen.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta yhdysvaltalaistutkimuksesta, jossa 29 000 naista seurattiin keskimäärin 13 vuoden ajan. Seurannan aikana runsaat viisi prosenttia naisista joutui sairaalaan sydämen vajaatoiminnan vuoksi.

Tulosten perusteella sydämen vajaatoiminta kehittyi todennäköisemmin naisille, joiden ns. hedelmällinen aika oli jäänyt lyhyeksi varhaisen menopaussin vuoksi. Myös lapsettomien sairastumisriski oli suurempi kuin ainakin yhden lapsen synnyttäneiden.

Havainnot voivat selittyä monellakin seikalla, sillä vaihdevuosiin kuuluu hormonaalisia ja muita muutoksia, jotka edistävät sydänoireiden kehittymistä.

Varhaiset vaihdevuodet on myös yhdistetty suurentuneeseen riskiin sairastua sepelvaltimotautiin, joka on sydämen vajaatoiminnan aiheuttaja. Tämä saattaa selittää nyt saadut tulokset. Vaihdevuodet suurentavat myös muun muassa masennuksen ja osteoporoosin vaaraa.

Vaihdevuosilla tarkoitetaan ajanjaksoa, jolloin naisen kuukautiset lakkaavat ja munasarjojen toiminta heikkenee ja loppuu. Suurelle osalle naisista tämä aiheuttaa oireita, kuten kuumia aaltoja ja yöllistä hikoilua. Suomalaisnaisten vaihdevuodet alkavat keskimäärin 51 vuoden iässä.

Sydämen vajaatoiminta johtuu sairauksista kuten sepelvaltimotaudista ja korkeasta verenpaineesta, jotka häiritsevät sydänlihaksen toimintaa ja heikentävät sen kykyä supistua. Yleisin vajaatoiminnan oire on hengenahdistus rasituksessa.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä ja siitä raportoi Uutispalvelu Duodecim.