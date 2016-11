Se oli demokraattien huonoin saavutus 28 vuoteen

USA:n presidentinvaalissa on voittaja edelleen julkistamatta tiedotusvälineestä riippuen 1-3 osavaltiossa.

Voittajaan tällä ei ole merkitystä: hän on republikaanien Donald Trump.

Hillary Clintonin luovutettua on osavaltioiden tuloksista aidosti auki vain neljän valitsijamiehen New Hampshire. Oheisessa kartassa on Michiganiin ja Arizonaan merkitty voittaja, vaikka häntäkään ei olekaan vielä kaikkialla julistettu.

Jos kaikkien osavaltioiden valitsijamiehet kuitenkin otetaan huomioon, on vaalin lopputulos tämä:

Donald Trump 306, Hillary Clinton 232

Yli 300 valitsijamiehen tulos on merkittävä. Donald Trumpin isoimmat valtaukset demokraateilta ovat ruostevyöhykkeen Pennsylvania, Michigan ja Wisconsin - sekä myös syvästi demokraattisen Mainen yksi valitsija.

Aiempien presidentinvaalien valitsijamiehet jakautuivat näin:

2012: Barack Obama 332, Mitt Romney 206

2008: Barack Obama 365, John McCain 173

2004: George W. Bush 286, John Kerry 251

2000: George W. Bush 271, Al Gore 266

1996: Bill Clinton 379, Bob Dole 159

1992: Bill Clinton 370, George H. W. Bush 168

1988: George H. W. Bush 426, Michael Dukakis 111

1984: Ronald Reagan 525, Walter Mondale 13

1980: Ronald Reagan 489, Jimmy Carter 49