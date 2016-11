Yli 80 kansanedustajaa Britanniassa vaatii uutta EU-äänestystä

Brittiläinen Politics Home -sivusto kertoo, että jo yli 80 kansanedustajaa vaatii uutta kansanäänestystä Brexitistä, eli Iso-Britannien erosta Euroopan unionista.

Kansanäänestys, jossa Iso-Britannia äänesti eroon puolesta, järjestettiin kuluvan vuoden juhannuksena.

Uutta kansanäänestystä vaativat edustajat ovat eri puolueista. He edustavat Liberaalidemokraatteja, SNP:tä eli Skotlannin kansallispuoluetta, SDLP:tä ja työväenpuoluetta. SDLP, Social Democratic and Labour Party, on nationalistinen puolue, jonka tavoitteena on muun muassa yhdistynyt Irlanti.

Aiemmin marraskuussa uutisoitiin, kuinka Britannian hallitus hakee Brexit-päätöksestä valituslupaa korkeimpaan oikeuteen. Tuomioistuin päätti, että myös Britannian parlamentin on vahvistettava maan ero EU:sta. Oikeuden päätöksen mukaan pääministeri Theresa May ei voi yksin käynnistää Lissabonin sopimuksen artikla 50:n mukaista prosessia, jonka päätöksenä Britannian ero tapahtuisi.