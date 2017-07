Kaupunki osti Etelä-Koreasta mutaa verorahoilla – hinta 90 000 dollaria

Roturuan kaupunki Uudessa-Seelannissa on ostanut viisi tonnia mutaa Etelä-Koreasta. Stuff.nz-verkkolehti raportoi kaupan arvoksi jopa 90 000 Uuden Seelannin dollaria, eli noin 57 000 euroa.

Mutakaupat liittyvät kaupungissa järjestettävään Mudtopia-festivaaliin, jossa "muta ja musiikki sekoittuvat odottamattomalla tavalla", kertoo Stuff.nz. Viiden tonnin mutaostoksen on arvioitu riittävän yhteensä viidelle festivaalille.

Kauppa on herättänyt Uudessa-Seelannissa ärtymystä, mutta Roturuan kaupunginvaltuusto pitää diiliä hyvänä. Kaupunginvaltuuston mukaan raha mutaostoksiin on saatu Uuden-Seelannin valtion avustuksena ja lopulta osa varoista palautuu takaisin lipunmyyntituloina.

Etelä-Koreasta ostettu muta ei myöskään ole mitä tahansa maa-ainesta, vaan eräänlaista premium-mutaa, kaupunginvaltuutettu Trevor Maxvell kertoo New Zealand Heraldille.

– Ymmärrän että voi vaikuttaa siltä, että Roturuassa on tarpeeksi mutaa, mutta ei mitä tahansa vanhaa mutaa voi repiä maasta ja heittää ihmisiä päin. Seassa voi olla mitä tahansa ja ihmiset voisivat sairastua, Maxvell perustelee.

Eteläkorealainen tuontimuta kattaa kuitenkin vain noin 15 prosenttia festivaalin käyttämästä kokonaismutamäärästä. Loput 85 prosenttia ovat uusiseelantilaista mutaa. Festivaalin järjestäjien mukaan tuontimuta tarjoaa festivaalikävijöille kuitenkin "käsinkosketeltavan kokemuksen erilaisesta mudasta".

Poliitikkojen ja järjestäjien perusteluista huolimatta massiivinen mutatilaus on herättänyt Uudessa-Seelannissa kohua. Arvostelua on kerännyt muun muassa eteläkorealaisen tuotteen kova hinta verrattuna kotimaiseen mutaan. Osa sosiaalisen median arvostelijoista on viitannut myös Uuden-Seelannin tiukkaan bioturvallisuuspolitiikkaan, jonka tarkoituksena on torjua vieraslajien pääsy maahan.

– Toivottavasti tämä on vitsi. Emme saa kävellä tullin läpi likaisilla kengillä, mutta viranomaiset tuovat maahan kasan mutaa? eräs Facebook-käyttäjä ihmetteli BBC:n mukaan.

Myös Uuden-Seelannin veronmaksajien edunvalvontajärjestö piti mutakaupan loppusummaa "uskomattomana".

– Tämä on sama asia, kuin Dubai hankkimassa tuontitavarana hiekkaa aavikkofestivaaleille, järjestön tiedottaja Matthew Rhodes sanoi.