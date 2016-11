Uudessa-Seelannissa yli tuhat turistia evakuoidaan maanvyöryjen keskeltä

Sunnuntai-iltana Uuteen-Seelantiin iskeneen pääjäristyksen voimakkuus oli 7,5 magnitudia. Kahden ihmisen kerrotaan kuolleen. Jälkijäristyksiä on ollut useita, viimeisin kello kolme aamuyöllä Suomen aikaa.

Pääministeri John Keys on The New Zealand Heraldin mukaan ilmoittanut hallituksen aloittavan pelastustoimet yli tuhannen turistin evakuoimiseksi Kaikourasta, joka on jäänyt eristyksiin suurten maanvyöryjen takia.

Järistys tuntui myös maan pääkaupungissa Wellingtonissa, missä taloihin on tullut vaurioita ja ikkunoita on rikkoutunut. Myös sähkönjakelu on katkennut muutamilla alueilla kaupungissa.

Kaikouran lähellä helikopterista kuvatussa videopätkässä näkyy kaksi täysikasvuista lehmää ja vasikka, jotka ovat selviytyneet hengissä pienellä ruohosaarekkeella maanjäristyksen aiheuttaman kaaoksen keskellä. Maa on vajonnut joka puolelta lehmien ympäriltä, ja eläimet ovat jääneet ansaan pienelle saarekkeelle,

Alueella odotetaan lehden mukaan vaikeuksia maidon keräämisessä maatiloilta maanvyörymien takia.