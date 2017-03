"Vihollinen pahoissa, pahoissa vaikeuksissa" - USA:n 13 miljardin dollarin lentotukialus pian käyttöön

Kuva: US Navy

USS Gerald R. Ford lähtee merelle testeihin lähiviikkoina ja se on tarkoitus luovuttaa laivastolle viimeistään kesällä. Alus korvaa 51 vuotta palvelleen USS Enterprisen ja sen tulevat sisaralukset vanhenevan Nimitz-luokan lentotukialukset.

Ydinvoimalla käyvä USS Gerald R. Fordia ryhdyttiin rakentamaan vuonna 2009 ja nyt se alkaa olla valmis toimiin. Alus on 337 metriä pitkä, 76 metriä korkea ja vesirajasta 41 metriä leveä. Lentokannen pituus on 333 metriä ja leveys 78 metriä. Aluksen huippunopeus on "yli 55 kilometriä" tunnissa.

Aluksessa on miehistöä 4500, yli 75 lentokonetta ja runsaasti muuta aseistusta. Sen toimintaikä on 50 vuotta. USS Gerald R. Fordin hinta on lähes 13 miljardia dollaria.

Presidentti Donald Trump vieraili Newport Newsissa Virginiassa aluksella torstaina.

– Tämä on amerikkalaista taitoa suurimmillaan, parhaimmillaan ja hienoimmillaan. Toivottavasti meidän ei tarvitse käyttää sen voimaa. Mutta jos meidän täytyy, he (viholliset) ovat pahoissa, pahoissa vaikeuksissa, Trump sanoi.

– Me annamme asevoimillemme työkalut sodan estämiseen ja jos niin vaaditaan, sen käymiseen ja tehdäksemme vain yhden asian: voittaa, hän jatkoi.