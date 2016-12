CIA:n selvitys: Venäjä sekaantui USA-vaaleihin tavoitteenaan Donald Trumpin voitto

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA on saanut päätökseen selvityksen, jonka mukaan Venäjä puuttui Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin. Selvityksen mukaan Venäjän motiivina oli auttaa Donald Trumpia voittamaan vaalit, ei niinkään pelkkä USA:n vaalijärjestelmän luotettavuuden horjuttaminen. Asiasta uutisoi Washington Post.

Tiedusteluagentit ovat tunnistaneet henkilöitä, joilla on yhteyksiä Venäjän hallintoon ja jotka tarjosivat Wikileaksille tuhansia Hillary Clintonin kampanjan hakkeroituja sähköposteja. Tiedusteluviranomaisten mukaan nämä henkilöt ovat tiedusteluyhteisön tiedossa ja osa laajempaa venäläistä operaatiota, jonka tarkoitus oli tukea Trumpia ja heikentää Clintonin voittomahdollisuuksia. Tiedusteluviranomaisten keskuudessa vallitsee asiasta vahva yksimielisyys.

– Raportin mukaan Venäjän tavoite oli suosia toista ehdokasta toisen ohi, jotta Trump tulisi valituksi, sanoo kokenut Yhdysvaltain viranomainen tiedustelun esityksestä, joka annettiin senaatin jäsenille.

Trumpin virkaanastujaistiimi tyrmäsi väitteet Venäjän tuesta perjantaina.

– Nämä ovat samoja ihmisiä, jotka sanoivat, että Saddam Husseinilla on aseita massatuhoon. Vaalit loppuivat ja päättyivät yhteen suurimmista voitoista historiassa, tiimin lausunnossa sanotaan.

Trump on itse systemaattisesti hylännyt tiedustelupalvelun löydöt Venäjän hakkeroinnista.

– En usko, että he ovat puuttuneet vaaleihin. Hakkerit voivat olla venäläisiä, tai sitten he voivat olla kiinalaisia. Tai sitten se voi olla joku tyyppi kotonaan New Jerseyssä, Trump sanoi tällä viikolle Time-lehdelle.

Wikileaksin Julian Assange on kommentoinut Clintonin kampanjan sähköposteja sanomalla, että Venäjä ei ole niiden lähde.